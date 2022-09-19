В Росії спрогнозували дефіцит зимового дизеля

Цьогоріч у Росії може виникнути дефіцит зимового морозостійкого дизеля.

Про це повідомив президент Російського паливного союзу Євген Аркуша, передає "Комерсант".

За його словами, у Росії завжди не вистачало зимового дизеля, але його замінювали інші види палива, які цього року майже всі йдуть на експорт.



"Викликає деякі побоювання ситуація із зимовим дизелем, тобто із морозостійкими сортами дизельного палива. З ним завжди були проблеми в нашій країні, його завжди не вистачало. Боюся, що й цього року можуть виникнути певні труднощі. Раніше допомагали так звані середні дистиляти, або замінники дизельного палива, а зараз їх практично немає на внутрішньому ринку – вони йдуть на експорт", – сказав він.



Він додав, що російські виробники продовжують експорт зимового дизеля у більших обсягах.

"Через це у нас ціни гуртові та роздрібні на дизельне паливо істотно вищі, ніж на бензин, що загалом ненормально", – сказав Аркуша.

На його думку, запобігти дефіциту зимового дизеля можна за допомогою закупівель цього палива в Білорусі. Він додав, що влада вже обговорює це питання.



Раніше стало відомо, що Росія може збільшити імпорт білоруського палива. Таку ініціативу обговорюють у Міненерго та Мінфіні РФ. За словами джерел, Росія має намір розшити постачання на тлі проблем білоруських НПЗ зі збутом, які загострилися після припинення експорту палива в Україну після повномасштабного вторгнення РФ.