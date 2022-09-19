Українські митники виявили порушень із початку року на 2,2 мільярда

Упродовж січня-серпня 2022 року митниці Державної митної служби виявили порушень митних правил на суму 2,2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.

Загалом було зафіксовано 7793 порушення.

Зокрема, за цей час було вилучено предметів правопорушень на суму понад 495 млн грн:

промислових товарів на суму 316,8 млн грн;

продовольчих товарів та сільгосппродукції на суму понад 16 млн грн;

валюти на суму 127 млн грн;

транспортних засобів на суму майже 35 млн грн.

Безпосередньо митницями розглянуто 7 851 справу про порушення митних правил. Застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму майже 324 млн грн.

Наразі на розгляд до суду митницями передано 4 033 справи про порушення митних правил на суму 2,4 млрд грн. За результатами розгляду прав судами накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму понад 1,1 млрд грн.