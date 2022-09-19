Нацкомісія з цінних паперів внесла до списку сумнівних ще три інвестпроєкти
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала до списку ненадійних ще три інвестиційних проєкти.
Про це повідомляє пресслужба Нацкомісії.
Так, до список сумнівних інвестиційних проєктів включено:
- FOX FINANCE – http://fox-finance.com.ua/
- ForexClub Libertex – https://www.fxclub.org/
- BTG Capital – https://ru.btg-capital.com/
"Рекомендуємо інвесторам враховувати усі ризики, що пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких в нашій країни жодним чином не регулюється та не контролюється. Комісія закликає громадян бути уважними та ретельно оцінювати ризики перед тим, як інвестувати кошти", – наголосив регулятор.
Повний перелік проєктів наведений на офіційному вебсайті Комісії в розділі "Захист прав інвесторів".
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