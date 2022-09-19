Нацбанк анулював ліцензії кредитної спілки "Допомога"

Національний банк застосував до кредитної спілки "Допомога" захід впливу у вигляді відкликання (анулювання) всіх ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Відповідне рішення ухвалили 16 вересня.

Зазначається, що у вересні Нацбанк призначив проведення позапланової інспекційної перевірки зазначеної кредитної спілки.

"Під час спроби її здійснити було встановлено та зафіксовано факт відмови в проведенні перевірки. Особи, уповноважені представляти інтереси кредитної спілки на час проведення перевірки, в день перевірки за місцезнаходженням кредитної спілки були відсутні. Це унеможливило здійснення Національним банком позапланової інспекційної перевірки", – йдеться у повідомленні.

Регулятор наголосив, що відсутність протягом першого дня перевірки особи, уповноваженої представляти інтереси кредитної спілки на час проведення перевірки, є підставою для застосування заходу впливу у вигляді анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Водночас відкликання ліцензій не звільняє фінансову установу від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг.