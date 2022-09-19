Мережа Starlink запрацювала на всіх континентах, – Маск

Мережа супутникового інтернету Starlink почала працювати на всіх континентах Землі.

Про це повідомив американський мільярдер та очільник SpaceX Ілон Маск у Twitter.

"Starlink тепер активна на всіх континентах, включаючи Антарктиду", – зазначив він.

Раніше у понеділок ракета-носій Falcon 9 успішно вивела на орбіту чергову партію з 54 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі Starlink.

Наразі SpaceX вивела на орбіту понад 3 тис. супутників для розгортання мережі Starlink.

У перспективі компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів даного типу (а згодом – із 30 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити мешканців Землі широкосмуговим доступом до інтернету в будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій у реалізацію проекту оцінюється у $10 млрд.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Україна вже отримала від різних країн, компаній та організацій близько 12 тисяч терміналів Starlink.