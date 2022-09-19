Україна лобіює в ООН резолюцію для конфіскації російських активів, – The Guardian

Україна лобіює в Генеральній асамблеї ООН ухвалення резолюції, що стане основою для створення міжнародного механізму компенсації, який може призвести до арешту російських державних активів за кордоном на суму до $300 млрд.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на джерела.



Зазначається, що заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра минулого тижня була в Лондоні, щоб обговорити це питання з МЗС після лобіювання в Комітеті міністрів Ради Європи в Страсбурзі разом з Оленою Зеленською, дружиною президента України Володимира Зеленського.



Мудра очолювала детальні юридичні та політичні дискусії щодо репарацій, проводячи переговори в Німеччині, Парижі та Брюсселі та з помічником міністра фінансів США Елізабет Розенберг.



Минулого тижня Комітет міністрів Ради Європи підтримав принцип репарацій, але зробив прохолодну заяву щодо конкретних пропозицій України, заявивши, що "з інтересом відзначили українські пропозиції щодо створення комплексного міжнародного механізму компенсації, в тому числі, як перший крок – міжнародний реєстр збитків".

У червні Міністерство юстиції США заявило, що США та їхні союзники заморозили активи російської еліти на суму $30 млрд і активи російського центрального банку на суму $300 млрд, які зберігаються за кордоном.

Водночас міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що репарації будуть незаконними згідно з чинним законодавством США.



"США могли б застосувати закон про торгівлю з ворогом або закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження", – йдеться в публікації.

Репарації підтримали у спільній заяві міністрів фінансів Естонії, Латвії, Литви та Словаччини. Ліз Трасс ще як міністерка закордонних справ висловила принципову підтримку цієї ідеї.

Санкційне законодавство Великої Британії та Європи дозволяє державам заморожувати активи російського Центробанку та деяких олігархів, але не передбачає перманентний арешт та односторонню передачу до фонду відновлення України.