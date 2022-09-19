McDonald’s оголосив про відновлення роботи у Києві

Мережа McDonald’s розпочинає поетапне відкриття ресторанів в Україні із запуску McDelivery.

Про це повідомила очільниця відділу комунікацій українського McDonald's Алеся Муджирі у Facebook.

Вона наголосила, що 20 вересня відкриються перші три ресторани в Києві.

"Спершу заклади працюватимуть тільки на доставку, а зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються у жовтні. Відновлення роботи закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців", – зазначила Муджирі.

Першими запрацює McDelivery у трьох ресторанах Києва:

проспект Бажана, 3в (м. Харківська);

вул. Гришка, 7 (м. Позняки);

проспект Гагаріна, 2а (Дарниця).

Приблизно через тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві, а згодом відкриватимуться решта ресторанів у столиці та в різних містах на заході країни.

"Спершу отримати замовлення можна буде тільки через послугу McDelivery, яку забезпечує партнер McDonald’s з доставки компанія Glovo. На початку жовтня ці ресторани відкриються для відвідувачів і можна буде скористатися послугою МакДрайв та експрес-вікнами. В інших містах також запуск закладів розпочнеться з доставки, а потім гості матимуть можливість самостійно завітати до ресторанів", – уточнила очільниця відділу комунікацій.

За її словами, заново відкриті ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 та закриватимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття.

Водночас команда оперативно видає уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям.

Нагадаємо, перший заклад McDonald’s в Україні відкритий 24 травня 1997 року в Києві. Компанія налічує понад 100 ресторанів у 25 містах України. Всі вони були закриті з початку повномасштабного російського вторгнення.