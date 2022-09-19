Польща виступила проти планів ЄС призупинити фінансування Угорщини на 7,5 мільярда євро

Польща проти планів Брюсселя не виділяти Угорщині 65% коштів за трьома програмами з ключового фонду ЄС через проблеми з верховенством права.

Як пише PAP, про це заявив прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький, передає "Європейська правда".

"Польща буде рішуче виступати проти будь-яких дій євроінституцій, метою яких є незаконне позбавлення країн-членів коштів, у даному випадку Угорщини", – зазначив він.

Моравецький додав, що, наскільки відомо, угорський уряд підготував план компромісу з Єврокомісією і можливо він дозволить завершити суперечку.

Він також наголосив, що наразі немає ніяких причин ініціювати таку процедуру щодо Польщі і країна має отримати усі європейські кошти, як і планувалося.

Як повідомлялося, виконавча влада Європейського Союзу рекомендувала блоку призупинити фінансування Угорщини в розмірі близько 7,5 млрд євро через занепокоєння щодо відкату демократії та можливого неправильного використання коштів ЄС.

Комісар ЄС із питань бюджету Йоганнес Хан заявив, що незважаючи на заходи, запропоновані Угорщиною для усунення недоліків, комісія рекомендує призупинити фінансування "на суму приблизно 7,5 млрд євро".

Гроші надійдуть із "когезійних фондів", наданих Угорщині. Цей грошовий пакет, одна з найбільших частин бюджету блоку, допомагає країнам привести свою економіку та інфраструктуру до стандартів ЄС.

Будь-яка дія щодо призупинення коштів має бути схвалена країнами-членами ЄС, і для цього потрібна "кваліфікована більшість", яка становить 55% із 27 членів.

Комісія майже 10 років звинувачувала прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в руйнуванні демократичних інституцій, контролі над ЗМІ та порушенні прав меншин. Орбан, який обіймає посаду з 2010 року, відкидає звинувачення.