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Польща виступила проти планів ЄС призупинити фінансування Угорщини на 7,5 мільярда євро

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моравецький

Польща проти планів Брюсселя не виділяти Угорщині 65% коштів за трьома програмами з ключового фонду ЄС через проблеми з верховенством права.

Як пише PAP, про це заявив прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький, передає "Європейська правда".

"Польща буде рішуче виступати проти будь-яких дій євроінституцій, метою яких є незаконне позбавлення країн-членів коштів, у даному випадку Угорщини", – зазначив він.

Моравецький додав, що, наскільки відомо, угорський уряд підготував план компромісу з Єврокомісією і можливо він дозволить завершити суперечку.

Він також наголосив, що наразі немає ніяких причин ініціювати таку процедуру щодо Польщі і країна має отримати усі європейські кошти, як і планувалося.

Як повідомлялося, виконавча влада Європейського Союзу рекомендувала блоку призупинити фінансування Угорщини в розмірі близько 7,5 млрд євро через занепокоєння щодо відкату демократії та можливого неправильного використання коштів ЄС.

Комісар ЄС із питань бюджету Йоганнес Хан заявив, що незважаючи на заходи, запропоновані Угорщиною для усунення недоліків, комісія рекомендує призупинити фінансування "на суму приблизно 7,5 млрд євро".

Гроші надійдуть із "когезійних фондів", наданих Угорщині. Цей грошовий пакет, одна з найбільших частин бюджету блоку, допомагає країнам привести свою економіку та інфраструктуру до стандартів ЄС.

Будь-яка дія щодо призупинення коштів має бути схвалена країнами-членами ЄС, і для цього потрібна "кваліфікована більшість", яка становить 55% із 27 членів.

Комісія майже 10 років звинувачувала прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в руйнуванні демократичних інституцій, контролі над ЗМІ та порушенні прав меншин. Орбан, який обіймає посаду з 2010 року, відкидає звинувачення.

Автор: Юлiя Недашківська
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Дивна позиція Польщі.
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19.09.2022 12:31 Відповісти
не дивна, а очікувана. Сама Польша вже теж давно під наглядом у ЄК через свої вельми підозрілі реформи Конституційного Суду, і деякі інші законопроекти які приймаються таке враження що під дією католицьких духовних скрєп. Тому й переймаються, що зараз ЄК обкатає цю технологію на Угорщині, а потім і до Польщі черга дійде
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19.09.2022 12:41 Відповісти
Це суто внутрішня справа Польщі. У нашій ситуації, Польща стала на бік недружньої до нас країни - союзниці кремля, побічно схвалюючи політику Орбана щодо України.
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19.09.2022 13:05 Відповісти
"Польща стала на бік недружньої до нас країни" - глупо думать, что мир вращается вокруг Украины. Для поляков наибольшее значение имеют интересы их страны, а версия, которую озвучил комментатор выше, весьма правдоподобна.
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19.09.2022 13:41 Відповісти
Непонятно вообще что делает Уйгурщина в Евросоюзе,это как кобыле пятая нога..
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19.09.2022 13:07 Відповісти
Стурбованість Польщі зрозуміла - №1 в ЄС по об'єму дотацій. Небезпечний прецедент, який вони приміряють і на себе, і дуже не хочуть створювати.
Але реагувати все одно треба, хай запропонують свій дієвий спосіб...
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19.09.2022 13:16 Відповісти
тут по-перше грає роль глибока приязнь Польщі до ********- Polak i Wegier dwa bratanki,i do szabli ,i do szklanki,ну а по-друге,як люди тут написали,Польща теж далеко не сама слухняна країна і в багатьох речах її політика розходиться з лінією ЄС,тож тремтять за дотації,яких отримують валом.Звідси і така х..ня,малята.Але треба 55% голосів,сподіваюсь,і без Польщі назбирають.
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19.09.2022 13:41 Відповісти
Орбан це чурбан по нашому.
Вся Угорщина не повинна страджати із за одного чорта з його партієй.
В Угорщині вистачає людей які ненавидять імперську паРашу.
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19.09.2022 14:28 Відповісти
Кожна палка має 2 обоюдовострих кінця.
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19.09.2022 16:24 Відповісти
 
 