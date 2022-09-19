Країни Балтії та Польща відсьогодні закривають в’їзд для російських туристів

Литва, Латвія, Естонія та Польща закривають з 19 вересня в’їзд для громадян Росії з туристичними візами, у тому числі з шенгенськими, виданими третіми державами.

Про це йдеться у заяві прем’єр-міністрів чотирьох країн, передає Інтерфакс-Україна.



"Разом з Латвією, Литвою і Польщею ми вирішили спільно обмежити можливості туризму для громадян Росії, щоб захистити громадський порядок і безпеку. Зараз неможливо гарантувати, що російські туристи, які прибувають через Естонію до ЄС, не тягнуть за собою ризику для безпеки", – наголосили вони.



Прем'єри зазначили, що поїздки до Європейського союзу – це "привілей, який не належить до прав людини". "Регіональна угода досягнута, тепер ми продовжимо працювати над тим, щоб заборона на туризм для громадян Росії почала діяти у всьому Європейському союзі", – йдеться у заяві.



Обмеження не поширюється навсіх росіян. Громадяни РФ можуть перетинати кордон, щоб відвідати членів сім'ї, які проживають у Шенгенській зоні або людину, з якою вони виховують спільних неповнолітніх дітей.

Виняток діятиме для дипломатів, громадян Росії, яким видано короткострокову візу та яких зареєстровано для роботи, для власників короткострокової навчальної візи, а також для працівників сфери міжнародних товарних та пасажирських перевезень. Також пускатимуть людей з міркувань гуманітарного характеру, зокрема дисидентів.



Раніше росіяни могли відвідувати Європу сушею лише через країни Балтії та Фінляндію, а відсьогодні зможуть лише через Фінляндію, яка відмовилася підтримувати у цьому рішенні країни Балтії та Польщу.

Як повідомлялося, із 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ.

Громадяни Росії більше не можуть оформлювати віз для поїздок до країн Шенгенської зони за спрощеною процедурою. Кількість нових віз для росіян має істотно скоротитися. Збір за оформлення візи тепер становить 80 євро замість 35 євро. Крім того, буде потрібно більше документів, збільшиться час оформлення та буде обмежено видачу багаторазових віз.