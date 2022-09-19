Окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС, – "Енергоатом"
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У ніч на понеділок російські військові обстріляли Південноукраїнську АЕС, ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів.
Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Telegram.
"Сьогодні, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції. Потужний вибух стався всього за 300 метрів від реакторів ПАЕС", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон.
Також відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу, та три високовольтні лінії електропередачі.
В "Енергоатомі" уточнили, що наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції немає.
Будь ласка, зачекайте...
Інакше наступним кроком перевірки меж буде застосування росією тактичного ядерного заряду.
Якби ви були праві, то рф б не опинилась в теперішній ситуації. Небезпека не в тому що вони щось запланували, а в тому що у них населення гоблінів (це їх архетип) та деграданти в Кремлі. І ось тому стратегія колективного заходу була хибною. Гоблін розуміє тільки силу. Вони будуть провіряти межу за якою можуть отримати симетричну відповідь. А так як відповідей не було (а я про цей їх алгоритм тут від початку війни не раз писав), то вони дотримуючись цього алгоритму нещодавно дійшли до знищення ракетами дамб, і знову не отримали на ці дії адекватну відповідь від якої мало загинути пару десятків тисяч гоблінів (росіян). За дамбами по рівню пошуку межі йде застосування тактичного яз. Я про це тут згадував пару днів назад. Так ось яз застосувати їм поки ще сцикотно, але ось обстріляти ракетами АЕС вже ні. Якщо і зараз відповіді не буде від якої тепер має бути умертвлено одномоментно сотні тисяч росіян. То наступний етап після того як роздовбають якусь АЕС та зроблять ще один Чорнобиль буде застосування ними ЯЗ.
І якщо ******* цивілізація не прийме міри та не нанесе удар по рф, то все дуже погано закінчиться, а саме ця цивілізація припинить існування...
Ви просто не уявляєте як помиляєтесь.
Цим твердженням ви заділи стару та відому проблему що краще імперський підхід чи республіканський. Так ось імперія завжди в довгу програє республіці. В реальності імперія завжди сосе. Саме тому в теперішньому світі імперій майже не залишилось. Їх загризли республіки.
Річ в тім що імперський підхід дозволяє швидко мобілізуватись, швидко діяти бо так сказав імператор, проводити реформи, задавати стиль, порядок і так далі, але у нього є слабкості - відсутній зворотній зв'язок із громадянами, всі ресурси у верхівки, всіх громадяни м'ясо без ресурсів яке саме не розумію за що бореться і хоче насолоджуватись як можна в республіці. В цей час республіка це тьма лідерів, яким неймовірно важко домовитись, важко провести хоч якісь реформи чи вивести спільні стандарти, зате у них в кожного просто неміряно ресурсів бо гроші роблять гроші. Так на перших порах поки республіка все ж домовиться між собою, поки її маховик розкрутиться, імперія буде домінувати, але потім імперії кінець бо розкрутившийся маховик республіки просто розкидає імперію, порве її, пережує, перетравить та випорожниться нею і скаже що так й було.
Так ось нічого система рф не дозволяє, у неї потенціалу нінащо нехватає, план був ідіотським тобто відірваним від реальності і можливості його реалізувати фізично немає навіть якщо рф в процесі умертвить все своє населення. РФ буде сосати навіть якщо вона застосує ядерну зброю. Це її призначення. Це її поклик долі. Інакше бути не може і питання лиш в жертвах, лиш в тому за скільки часу вдасться розкрутити маховик республіки, бо чим довше тим більше жертв.
Невже ви не бачите? Це ж уже було. СССР який був імперією точно такий самий шлях проходив що зараз рф. Навіть меми ті самі.
"а потім розвалювались чи занепадали" - самі? Всім імперіям допомогли розвалитись республіки прямо в бою чи опосередковано. Імперія сама не розвалюється. Так імперія інколи просто напорюється на якусь республіку, якій навіть в пряме зіткнення вступати не треба бо настільки вона потужна, і цим напорюванням імперія розпорює собі живіт та здихає випотрошеною. СССР та США.
Ви просто попутали причини та наслідки. Це не імперія може переродитись в республіку, а навпаки республіка інколи стає імперією. А ось імперія завжди закінчує своє існування тільки у вигляді відходів життєдіяльності та розкиданих повсюди її шматків. І ніколи у вигляді переродження в республіку.
Ця ваша ілюзія на основі статистики виникла через те що всі приклади де імперії захоплювали республіки мають один нюанс, а він в тому що всі ці республіки були не тільки без єдності а ще й на багато порядків слабшими за імперію з якою вони стикались. Це те про що я писав вище. Імперія має можливість "швидко мобілізуватись, швидко діяти, бо так сказав імператор" і якщо бліцкриг то все ок перемога. Но як тільки в довгу... То імперії кінець. В до глобальному світі це працювало. Республіка могла завдяки везінню накопичити могутності більше чим всі сусіди на порядки. Після чого переродитись в імперію. І по одному стрімко перещолкати сусідів. Набиваючи в такий спосіб вашу статистику. Но всеодно все закінчувалось для імперії однаково... В глобальному світі навіть такий метод бліцкригу став недоступний імперіям - саме це вбило третій рейх навіть не давши йому стати на ноги. Як тільки в глобальному світі хтось перероджується в імперію так зразу про це дізнаються всі республіки і їх маховик починає розкручуватись ще до того як імперія почне прямо воювати з ними. Якщо в імперію переродилась республіка яка навіть могутності накопичити не змогла більше чим її сусіди то вона взагалі приречена. А це якраз і є ситуація рф. Огризок старої імперії ссср так і не сформувався як республіка, а зразу пішов шляхом імперії і цим підписав собі вирок, бо виявилось що вони голожопа імперія.
Росіяни зрозуміли по Криму нашу межу і перестали за неї сунутись. Натомість росіяни почали вдавати що нічого в Криму не відбувається і це просто не там покурили.
Можливо, проблема в тому, що захотіли зупинити українську станцію, щоб підняти ціни на електрику.