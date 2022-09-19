Україна та Польща розвиватимуть партнерство у сфері енергетичної інфраструктури

Україна та Польща будуть розвивати партнерство у сфері енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України за результатами онлайн-зустрічі заступника міністра енергетики України Миколи Колісника з уповноваженим уряду Польщі з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Матеушем Бергером.

У ході зустрічі учасники обговорили перспективні напрямки співпраці України та Польщі у сфері постачання електроенергії, газу, нафти та нафтопродуктів. В першу чергу було наголошено на низці конкретних проектів, реалізація яких буде взаємовигідною для обох країн.

"Незважаючи на війну на своїй території, Україна є активним учасником всіх європейських енергетичних процесів: і RePowerEU, зокрема, щодо торгівлі енергоресурсами, і слідування курсу Green Deal, і процесів об’єднання енергетичних ринків", – зазначив Колісник

"Фактичне об’єднання ринків можливо лише за повної інтеграції енергетичної інфраструктури, тому наш сьогоднішній діалог є важливим кроком у регіональному співробітництві", – наголосив заступник міністра.

Сторони домовились провести наступну зустріч із залученням українських і польських енергетичних компаній для деталізованого розвитку окреслених напрямків співробітництва.