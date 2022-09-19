Україна за першу половину вересня збільшила експорт зернових на 40%, – УКАБ

За 15 днів вересня 2022 року Україні вдалося експортувати 2,9 млн тонн продукції АПК, що на 40% перевищує аналогічний показник першої половини серпня та на 13% – показник другої половини серпня 2022 року.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Щодо структури експорту цієї продукції в першій половині вересня 2022 року, то вона виглядала наступним чином:

зернові культури: 1,8 млн тонн (кукурудза – 49%, пшениця – 39%, ячмінь – 12%). Приріст до аналогічного показника попереднього місяця: +69%;

олійних культур – 555,0 тис. тонн (насіння ріпаку – 66%, сої – 18%, соняшнику – 16%). Приріст: +21%;

рослинні олії – 228,7 тис. тонн (соняшникова олія – 92%, соєва – 6%). Приріст: +16%;

макухи після вилучення рослинних олій – 120,5 тис. тонн (соняшникова – 91%, соєва – 9%). Приріст: -41%.

Найбільші темпи приросту демонструють зернові культури, експорт яких зріс на 69%. В основному це заслуга роботи "зернового коридору", який забезпечує експорт саме зернових культур через морські порти Одеської області.

"При збереженні існуючих темпів за результатами вересня 2022 року можна очікувати експортні відвантаження всіх видів агропромислової продукції на рівні 6 млн тонн, що відповідає середньорічному рівню минулого року. Однак, поки що ціни на українському ринку залишаються низькими, оскільки пропозиція на внутрішньому ринку досі дуже висока, а всі витрати та ризики через війну в Україні несе українська сторона. Проте, збереження подібних темпів експорту дає надію на поступове зростання цін, що дозволить аграріям провести весняну посівну", – сказано в повідомленні.