Польща відкрила новий судноплавний канал, щоб стати незалежною від Росії
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Польща відкрила новий судноплавний канал через Віслинську косу, що зробить країну незалежною від Росії.
Про це повідомляє Польське радіо.
Першими кораблями, які увійшли в Балтійське море новим водним шляхом, були флагманське судно морського офісу в Ґдині – 60-метровий багатоцільовий "Зодіак II" та рятувальне судно "Орган". На борту одного з кораблів був президент Польщі Анджей Дуда, який під час своєї промови наголосив на символічній даті відкриття каналу.
Нагадаємо, що 17 вересня 1939 року Радянський Союз розпочав збройну агресію проти Польщі.
У церемонії відкриття нового судноплавного каналу також взяв участь прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький. Очільник польського уряду зазначив, що раніше частина польського узбережжя була залежною від рішень Росії.
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