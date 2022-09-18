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Новини Макроекономіка
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Угорщина (436) фінансування (1713) Євросоюз (4375)

Євросоюз пропонує призупинити фінансування Угорщини на 7,5 мільярда євро

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орбан

Виконавча влада Європейського Союзу рекомендувала блоку призупинити фінансування Угорщини в розмірі близько 7,5 млрд євро через занепокоєння з приводу відкату демократії та можливого неправильного використання коштів ЄС.

Європейська комісія, яка пропонує закони блоку та забезпечує їх дотримання, заявила, що діє "для забезпечення захисту бюджету ЄС і фінансових інтересів ЄС від порушень принципів верховенства права в Угорщині", передає The Washington Post.

Комісар ЄС із питань бюджету Йоганнес Хан заявив, що незважаючи на заходи, запропоновані Угорщиною для усунення недоліків, комісія рекомендує призупинити фінансування "на суму приблизно 7,5 млрд євро".

Гроші надійдуть із "когезійних фондів", наданих Угорщині. Цей грошовий пакет, одна з найбільших частин бюджету блоку, допомагає країнам привести свою економіку та інфраструктуру до стандартів ЄС.

Країни ЄС сплачують до бюджету близько 1% свого валового національного доходу. Згідно з оцінками комісії, Угорщина має отримати щонайменше 50 млрд євро з бюджету на 2021-2027 роки.

Будь-яка дія щодо призупинення коштів має бути схвалена країнами-членами ЄС, і для цього потрібна "кваліфікована більшість", яка становить 55% із 27 членів, що представляють щонайменше 65% загального населення ЄС.

Вони мають один місяць, щоб вирішити, чи заморозити кошти Угорщини, але за виняткових обставин можуть продовжити цей період до двох місяців. Комісія рекомендує країнам-членам почекати до 19 листопада, щоб дати Угорщині більше часу для вирішення проблем.

Комісія майже 10 років звинувачувала прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в руйнуванні демократичних інституцій, контролі над ЗМІ та порушенні прав меншин. Орбан, який обіймає посаду з 2010 року, відкидає звинувачення.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+9
любителю русской "культуры" орбану, на живом примере, удастся (я надеюсь) выучить русскую пословицу: не плюй в колодец, пригодится воды напиться
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18.09.2022 17:38
+8
Угорщина це позор євросоюзу
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18.09.2022 20:13
+7
Нахрен мадьярам деньги, они же экономят на дешёвом газе и нефти. Кстати, лет 20 сидят на дешёвом газе и нефти , но я чет не слышал чтобы Венгрия стала Швейцарией.
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18.09.2022 20:17
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любителю русской "культуры" орбану, на живом примере, удастся (я надеюсь) выучить русскую пословицу: не плюй в колодец, пригодится воды напиться
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18.09.2022 17:38 Відповісти
Угорщина це позор євросоюзу
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18.09.2022 20:13 Відповісти
Нахрен мадьярам деньги, они же экономят на дешёвом газе и нефти. Кстати, лет 20 сидят на дешёвом газе и нефти , но я чет не слышал чтобы Венгрия стала Швейцарией.
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18.09.2022 20:17 Відповісти
І не стане. Вони бідні що ппц. Лиш чуть багатше нас. До поляків їм як до неба рачки. По їх пенсіях це дуже добре видно.

А все тому що у них при владі клан який пилить подачки та взагалі не розвиває економіку.
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19.09.2022 00:18 Відповісти
Гарна справа. Досить кормити Орбана, який звик доїти дві цицки одночасно.
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18.09.2022 21:14 Відповісти
Потрібно взагалі лишити,а не призупинити! Нема чого допомогати таким як Орбан!!!
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18.09.2022 21:19 Відповісти
Не доходит мАдярам через голову, пусть дойдёт через желудок.
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18.09.2022 22:17 Відповісти
Хороший щелчок по носу )))
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18.09.2022 22:19 Відповісти
піZда орбану, гниді **************
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18.09.2022 22:21 Відповісти
Новий фюрерок підріс в Угорщині! А ви, європейці,дивитесь. Чекаєте, поки вам знов дадуть по носі?
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19.09.2022 10:34 Відповісти
Невже Орбан допі&@₴#ся?
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19.09.2022 14:22 Відповісти
Чем больше зеля будет во внутренней политике косить под х**ла и строить в Украине диктатуру - тем меньше денег будут давать...А то - и вовсе перестанут...Все видят, что он борзеет на глазах... Ни справедливых судов, ни свободы слова. ни свободы оппозиции, ни борьбы с коррупцией... а ведь ему дали помощь потому, что он всё это обещал...

Сейчас он выглядит кидальщиком и аферистом на доверии... Того и глдяди - его тоже в интерпол заявят...

А Запад помогает демократиям, а не маленьким зелёным х**лам ...
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19.09.2022 14:24 Відповісти
 
 