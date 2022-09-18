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Коломойський (1725) обшук (570)

У Коломойського провели обшук у справі "Укрнафти", – ЗМІ

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коломойский

У Ігоря Коломойського детективами Національного антикорупційного бюро був проведений обшук, у ході якого вилучено документи, гаджет, а також скачано його вміст.

Про це ZN.UA розповіли свідки подій.

Обшук стосувався справи про заволодіння майном і коштами компанії "Укрнафта" на майже 13 млрд грн в цінах 2015 року.

За словами свідків, представники слідства завітали до олігарха о п'ятій ранку, за місцем його проживання на курорті Буковель.

Джерела в НАБУ факт обшука підтвердили. При цьому підкреслили, що це, чи не вперше на їхній пам'яті, був обшук, про який нікого не попереджали.

За інформацією ZN.UA, Ігор Коломойський поки не проходить у цій справі як обвинувачений, підозра йому не оголошувалася. Але він є співвласником "Укрнафти", де днями прокурорами САП та детективами НАБУ було оголошено підозри щодо фінансових махінацій колишньому голові правління "Укрнафти", колишній заступниці керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто і газопереробки "Укрнафти", колишній керівниці відділу контролю за обліком та поставками нафти й нафтопродуктів ПАТ "Укрнафти", колишнім директорам п’яти комерційних підприємств (одного з них затримали).

Справу відкрили за статтею про "заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах".

Ще у 2019 році підозри по ній були готові, втім ексочільник САП Назар Холодницький не наважився їх підписати. Новий кервіник  САП Олександр Клименко їх підписав.

Ігор Коломойський, разом із Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Палицею, володіють 40% компанії "Укрнафта", решта належить державі в особі НАК "Нафтогаз". Керівництво НАК неодноразово стверджувало, що з 2015 року повністю контролює компанію, втім, ані її операційні результати, ані ринкові джерела ніколи не підтверджували цих заяв.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+10
Столько , сколько легковерные 🐏🐑🦠73% будут выбирать "Буратино" созданного КАЛАМОЙСКИМ с помощью зомбоящика Г+Г, поверивших в пустышку ГОВНОБОРОДЬКО‼️Чем эти инфузории отличаются от зазомбированных пропогандой ***** РУССУКИХ ФАШИСТОВ⁉️
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18.09.2022 18:03
+7
провели обшук в коломойського з дозволу коломойського і вилучили документи які він дозволив
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18.09.2022 16:36
+7
Обыски у Коломойского - уря, уря?

Стоп! Он лишён украинского гражданства? В ОПУ утверждают, что лишён.
На него есть запрос из Минюста США и ФБР? Американская пресса утверждает, что есть.
Также запросы на проведение следственных действий в отношении него получены от правоохранительных органов Израиля и Кипра - паспортами этих стран владеет Игорь Валерьевич.

Таким образом, если господин Коломойский уже не является гражданином Украины, юридический приоритет в реализации открытых против него дел имеют вышеуказанные субъекты и США - как страна, на территории которой происходили наиболее масштабные операции по отмыванию денег группой "Приват".

Вот когда Игорь Валерьевич при содействии украинских правоохранительных органов окажется под конвоем на территории одной из этих стран, я тоже прокричу - уря! уря! А все эти перфоменсы с ДБР и украинскими судами - спектакль для бедных. Знаем, плавали. https://t.me/Sharpreview/17070
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18.09.2022 18:32
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провели обшук в коломойського з дозволу коломойського і вилучили документи які він дозволив
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18.09.2022 16:36 Відповісти
5.5 миллиардов где??? которые Коломойский украл у Украины.
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18.09.2022 16:36 Відповісти
Чекаємо сюжет від супер-розслідувача Бігуса)
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18.09.2022 17:06 Відповісти
У Ігоря Коломойського детективами Національного антикорупційного бюро був проведений обшук, у ході якого вилучено документи, гаджет, а також скачано його вміст. Джерело: https://biz.censor.net/n3367940

Звичайно, що ні нафти, ні коштів не знайшли, а сімейні фотки скачені з гаджета цінність для слідства мають сумнівну)
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18.09.2022 17:05 Відповісти
Сколько ещё этот гандони и ворюга Коломойский будет пить кровь нашего украинского народа и грабить нас!!!
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18.09.2022 17:11 Відповісти
Столько , сколько легковерные 🐏🐑🦠73% будут выбирать "Буратино" созданного КАЛАМОЙСКИМ с помощью зомбоящика Г+Г, поверивших в пустышку ГОВНОБОРОДЬКО‼️Чем эти инфузории отличаются от зазомбированных пропогандой ***** РУССУКИХ ФАШИСТОВ⁉️
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18.09.2022 18:03 Відповісти
Ці 73%, взагалі-то, до цього обирали президентом сивочолого гетьмана. Але тоді вони не були інфузоріями ? Це-громадяни України, як би там з Германії не хотілося комусь їх пообзивати.
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19.09.2022 10:10 Відповісти
Потом скажут,что Беня чист,как слеза младенца,во всем виноваты бывшие директора 5 комерческих предприятий,один задержан,другие 100% в Европе.
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18.09.2022 18:13 Відповісти
апарашенка?!
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19.09.2022 08:26 Відповісти
Обыски у Коломойского - уря, уря?

Стоп! Он лишён украинского гражданства? В ОПУ утверждают, что лишён.
На него есть запрос из Минюста США и ФБР? Американская пресса утверждает, что есть.
Также запросы на проведение следственных действий в отношении него получены от правоохранительных органов Израиля и Кипра - паспортами этих стран владеет Игорь Валерьевич.

Таким образом, если господин Коломойский уже не является гражданином Украины, юридический приоритет в реализации открытых против него дел имеют вышеуказанные субъекты и США - как страна, на территории которой происходили наиболее масштабные операции по отмыванию денег группой "Приват".

Вот когда Игорь Валерьевич при содействии украинских правоохранительных органов окажется под конвоем на территории одной из этих стран, я тоже прокричу - уря! уря! А все эти перфоменсы с ДБР и украинскими судами - спектакль для бедных. Знаем, плавали. https://t.me/Sharpreview/17070
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18.09.2022 18:32 Відповісти
Чтобы не вышло как с делом Кучмы при Януковоще - отмажут и выйдет он белым и пушистым аки ангел небесный.
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18.09.2022 18:42 Відповісти
НАБУ в гостях у Коломойського? | Віталій Портников
https://www.youtube.com/watch?v=hOC9AFVw4sE
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18.09.2022 19:26 Відповісти
Бєспрєдєл! Наїхали на чесного бізнесмена і мецената ІгрьВалєр'їча, та ще й на курорті, де благодійник відпочивав від пограбунку порятунку країни! Жах!
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18.09.2022 20:13 Відповісти
Сміялися всим миром
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18.09.2022 20:47 Відповісти
Да не хрена ему не будет, вот посмотрите, выйдет как говорится, чистым и сухим из воды. Что это ему в первой, что ли, деньги всё и всегда решают!
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18.09.2022 21:35 Відповісти
 
 