Польща та країни Балтії та Польща готують план прискорення синхронізації енергосистем

Оператори систем електропередачі країн Балтії та Польщі протягом найближчих шести місяців мають підготувати технічні дослідження, необхідні для створення плану прискорення синхронізації мереж із Європою.

Про це йдеться в повідомленні міністерства енергетики Литви, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що це стане основою для політичного рішення про ближчу дату синхронізації, ніж кінець 2025 року, як планується зараз.

Міністерство зазначає, що в Литві вже виконано понад 45% робіт, завершено шість проєктів, необхідних для синхронізації.

Раніше повідомлялося, що прибалтійські країни планують синхронізувати свої енергосистеми з європейською через Польщу – через LitPol Link та Harmony Link.

У 2016 році було прокладено першу наземну сполучну лінію LitPol Link. Harmony Link потужністю 700 МВТ та вартістю 680 млн євро – це друга перемичка, яка з'єднає Литву та Польщу.

Протяжність Harmony Link становитиме 330 км, у тому числі підводна частина – 290 км. Кабель буде прокладено в територіальних водах Литви та Польщі у Балтійському морі, а частково пройде економічною зоною Швеції. Кабель планується прокласти до 2025 року.

Як повідомлялося, на початку вересня Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшило до 300 МВт доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії України в ЄС.

На початку червня Оператори систем передачі Континентальної Європи (ENTSO-E) погодили поетапне розширення експорту української електроенергії.

Нагадаємо, з 16 березня 2022 року українська енергосистема працює синхронно з європейською континентальною мережею ENTSO-E і тепер є частиною європейського енергетичного простору.