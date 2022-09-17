Польща та країни Балтії та Польща готують план прискорення синхронізації енергосистем
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Оператори систем електропередачі країн Балтії та Польщі протягом найближчих шести місяців мають підготувати технічні дослідження, необхідні для створення плану прискорення синхронізації мереж із Європою.
Про це йдеться в повідомленні міністерства енергетики Литви, передає Інтерфакс-Україна.
Зазначається, що це стане основою для політичного рішення про ближчу дату синхронізації, ніж кінець 2025 року, як планується зараз.
Міністерство зазначає, що в Литві вже виконано понад 45% робіт, завершено шість проєктів, необхідних для синхронізації.
Раніше повідомлялося, що прибалтійські країни планують синхронізувати свої енергосистеми з європейською через Польщу – через LitPol Link та Harmony Link.
У 2016 році було прокладено першу наземну сполучну лінію LitPol Link. Harmony Link потужністю 700 МВТ та вартістю 680 млн євро – це друга перемичка, яка з'єднає Литву та Польщу.
Протяжність Harmony Link становитиме 330 км, у тому числі підводна частина – 290 км. Кабель буде прокладено в територіальних водах Литви та Польщі у Балтійському морі, а частково пройде економічною зоною Швеції. Кабель планується прокласти до 2025 року.
Як повідомлялося, на початку вересня Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшило до 300 МВт доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії України в ЄС.
На початку червня Оператори систем передачі Континентальної Європи (ENTSO-E) погодили поетапне розширення експорту української електроенергії.
Нагадаємо, з 16 березня 2022 року українська енергосистема працює синхронно з європейською континентальною мережею ENTSO-E і тепер є частиною європейського енергетичного простору.
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