Третє зафрахтоване ООН судно з українським зерном вирушило до Африки

Балкер Ikaria Angel, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН, 17 вересня вийшов з порту "Чорноморськ". На його борту понад 30 тис. тонн пшениці.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що судно прямує до Ефіопії, яка, згідно з висновками ООН, перебуває на межі продовольчої катастрофи.

"За підрахунками ООН, 70 млн соціально незахищеного населення світу, зокрема в Африці та Азії, на грані голоду саме через повномасштабне вторгнення Росії. Незважаючи на те, що ці люди стали заручниками ворога, ми зі свого боку робимо все можливе, аби покращити гуманітарну ситуацію в світі", – наголосив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, у партнерстві з ООН Україна відправила 3 судна з понад 90 тис. тонн пшениці для жителів Ефіопії та Ємену. У планах – експорт ще 190 тис. тонн, які наразі закуповують партнери з ООН.

Окрім Ikaria Angel, сьогодні з українських портів відправились ще 9 суден.

Під час реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 23 судна вирушили з українських портів до країн Африки. На їх борту 0,64 млн тонн продовольства.

Загалом українські порти залишили 159 суден з 3,6 млн тонн агропродукції.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".