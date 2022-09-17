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Новини Фінанси
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Світовий банк (521) допомога (1112) США (4297) грант (222)

До держбюджету надійшло ще $1,5 мільярда гранту від США, – Шмигаль

Новини БізнесЦензор Фінанси

сша

До державного бюджету України надійшов грант у розмірі $1,5 млрд – це останній транш з $4,5 млрд від США з Цільового фонду Світового банку.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Twitter.

Він додав, що кошти спрямують для відшкодування бюджетних витрат на пенсійні виплати та програми соцдопомоги.

"Дякую президенту Байдену та США за підтримку України", – підсумував очільник уряду.

Як додали в Міністерстві фінансів, на сьогодні в Україні реалізується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкт "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" на загальну суму $7,3 млрд.

Загалом від початку відкритої військової агресії РФ за сприяння Світового банку США вже надали Україні $8,5 млрд грантової допомоги.

Як повідомлялося, у серпні міністр фінансів Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі підписали Угоду про надання Україні гранту у розмірі $4,5 млрд. Ці кошти були надані США та направлені до Цільового фонду багатьох донорів у межах проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Автор: Юлiя Недашківська
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ЗЕ з Єрмаком аж руки потирають :" день прошел не зря ..."
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17.09.2022 15:55 Відповісти
В ОПУ підвезли кокос та хвойд...
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17.09.2022 19:39 Відповісти
Где арестованный сотни миллиардов русских олигархов??? на эти деньги Украина может купить у США F16, MQ модели беспилотники, Абрамсы, Апаче, Черных Ястребов, этого Украине не хватает. Нужно передать Украине быстрее все деньги России за границей!!! Сколько людей гибнет, а Запад так помогает, что легче не становится, и РФ продолжает убивать и рушить все...
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17.09.2022 21:58 Відповісти
А в Америке догадываются,что в Украине пенсия за 40 лет стажа составляет 60$ ?
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18.09.2022 00:49 Відповісти
Кому потрібно ті знають. Америка це наддержава яка вирішує свої проблеми по всьому світі і корупційна українська влада це питання для вузького кругу спеціалістів.
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18.09.2022 22:27 Відповісти
 
 