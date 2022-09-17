"Укренерго" отримав понад 4 мільярди за експорт електроенергії до Євросоюзу

Сукупна вартість доступу до міждержавних електромереж, який під час аукціонів продало НЕК "Укренерго" з 30 червня по 18 вересня, становить понад 4,1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Telegram.

Водночас експорт електроенергії за перші два тижні вересня встановив торговий рекорд – $131 млн.

Зазначається, що за останній тиждень доступний обсяг перетинів до Словаччини та Румунії був проданий в повному обсязі. Із 5 вересня його сукупна величина становить 300 МВт в денні та вечірні години (з максимальним споживанням) і 250 МВт в нічні.

Кількість учасників аукціонів у окремих випадках збільшилася до 12 компаній.

Також додається, що на суміжних спотових ринках ціни продовжують знижуватися. Так, на ринку "на добу наперед" (РДН) в Румунії середня ціна базового навантаження з 12 по 17 вересня становила близько 386,8 євро/МВт-год, а в Словаччині – 442,6 євро/Мвт-год. Тижнем раніше вони складали 412,9 та 446,2 євро відповідно.

Водночас на українському РДН ціна базового навантаження зросла і у більшість днів становила 88-89 євро/МВт∙год.

Середньозважена ціна доступу до міждержавного перетину в порівнянні з попереднім тижнем знизилася на 12,9% до 8,1 тис. грн/Мвт-год. Найвища гранична ціна в окремій годині становила 16 тис. грн./МВт-год в напрямку Словаччини 13 вересня.