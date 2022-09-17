Нацбанк збільшив чистий продаж валюти за тиждень до $510 мільйонів

"Чисті" продажі доларів Національним банком цього тижня зросли до $510,7 млн порівняно з $475 млн тижнем раніше та $231,4 млн двома тижнями раніше.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.



Так, з 12 по 16 вересня він придбав $17,5 млн, що в 2,5 раза більше за показник попереднього тижня, проте продав $528,2 млн порівняно з $482 млн тижнем раніше.



Цього тижня на готівковому ринку гривня знову ослабла приблизно на 50 копійок, а її курс наблизився до рівня 42 грн/$1 при зафіксованому з 21 липня офіційному курсі 36,57 грн/$1.



Як повідомлялося, у серпні обсяг інтервенцій Нацбанку на ринку незначно збільшився – до $1,33 млрд із $1,2 млрд у липні, проте все одно залишався набагато меншим, ніж у червні ($3,96 млрд), травні ($3,4 млрд) та квітні ($2,2 млрд).



Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що у серпні обсяг зовнішньої допомоги України становив рекордні з початку війни $4,6 млрд порівняно з $1,7 млрд у липні та $4,4 млрд у червні.



Загалом з початку року Нацбанк придбав на ринку $3,1 млрд 111 млн євро, а продав $17,86 млрд 1,79 млрд євро.



Зокрема, з початку війни купівля валюти досягла $2,45 млрд та 111 млн євро, а продаж – $14,09 млрд та 1,79 млрд євро.



Міжнародні резерви України станом на 1 вересня 2022 року, за даними НБУ, становили $25,43 млрд.