Зеленський підтримає транзит російського аміаку лише в обмін на полонених, у Кремлі відреагували
Новини БізнесЦензор Аграрний ринок
Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримає ідею відновлення експорту російського аміаку через Україну, лише якщо Москва поверне українських військовополонених.
Про це він повідомив в інтерв’ю Reuters.
"Я проти поставок аміаку з РФ через нашу територію. Я б робив це тільки в обмін на наших полонених. Це я пропонував ООН", – сказав очільник держави.
Зеленський наголосив, що під час контрнаступу українських сил на Харківщині в полон потрапили "сотні російських військових", водночас Росія має більше українських військовополонених, ніж Україна – російських.
Водночас, як пише російський ТАСС, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відкинув цю ідею. "Люди й аміак – одне й те саме?", – зазначив він.
Читайте також: Президент Євроради нічого не знає про ініціативу ООН відновити роботу аміакопроводу "Тольятті-Одеса"
Раніше, Financial Times із посиланням на джерела повідомила, що ООН домовляється з Україною та РФ про відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті - Одеса". Аміак є ключовим компонентом добрив. За даними дослідницької компанії ICIS, до вторгнення в Україну Росія постачала морем 20% його світових вантажів. Тож це рішення має допомогти зменшити глобальний дефіцит добрив.
Трубопровід розрахований на перекачування до 2,5 млн тонн аміаку на рік із РФ до українського чорноморського порту "Південний" поблизу Одеси. Його роботу припинили 24 лютого.
Будь ласка, зачекайте...
Тарас Чорновіл 🇺🇦
Їжте, що обрали. Дебіл же кінчений. Воно навіть не розуміє, що верзе. Та ніхто цього зрозуміти не зможе...
Ще в інтерв'ю The Washington Post заявило, що якби українців попередили, що готується вторгнення расєї, то Україна протрималася б лише три дні... (!!!)
От я не розумію: це абсолютна тупість і повний розлад мислення, чи такий витончений, доведений до крайности цинізм?
*****, не суди українців по собі та своїй мерзенній "сімейці Адамсів". Українці 8 років прожили в умовах війни і не втікали нікуди, хоча всі кордони були відкриті, а Порошенко для них навіть безвіз відвоював. Але, коли стало відомо, що ворог вторгся в Україну, сотні тисяч помчали до центрів комплектації ЗСУ. Якби ти, мерзенна істото, сповістив людей про дані розвідок щодо підготовки вторгнення ще в тому ж жовтні чи хоч на початку лютого, ті самі люди стояли б у тих самих чергах, щоб поповнити армійські ряди, заповнити штучно створений тобою 40-60-відсотковий некомплект наших бригад. До 24 лютого було б достатньо військ, щоб перекрити всі напрямки. Але ж ти, злодійкувата істото, їм прямо заявив, що не хочеш збільшувати армію, бо тоді не зможеш так осатаніло красти на дорогах.
І зараз, мерзото, продовжуєш брехати і принижувати українців, принижуючи їх порівнянням із собою нікчемою. Якби ти не роззброював армії, не скорочував її складу, не наказував відвести війська з ключових напрямків імовірної атаки, цієї війни б не було. Так, на Україну напав путлєр зі своєю ордою, але це саме ти відкрив йому двері. І саме ти відповідальний за ті десятки тисяч загиблих та мільйони зламаних доль!