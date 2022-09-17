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аміак (75) Зеленський (2226) Росія (11571)

Зеленський підтримає транзит російського аміаку лише в обмін на полонених, у Кремлі відреагували

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зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримає ідею відновлення експорту російського аміаку через Україну, лише якщо Москва поверне українських військовополонених.

Про це він повідомив в інтерв’ю Reuters.

"Я проти поставок аміаку з РФ через нашу територію. Я б робив це тільки в обмін на наших полонених. Це я пропонував ООН", – сказав очільник держави.

Зеленський наголосив, що під час контрнаступу українських сил на Харківщині в полон потрапили "сотні російських військових", водночас Росія має більше українських військовополонених, ніж Україна – російських.

Водночас, як пише російський ТАСС, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відкинув цю ідею. "Люди й аміак – одне й те саме?", – зазначив він.

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Раніше, Financial Times із посиланням на джерела повідомила, що ООН домовляється з Україною та РФ про відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті - Одеса".  Аміак є ключовим компонентом добрив. За даними дослідницької компанії ICIS, до вторгнення в Україну Росія постачала морем 20% його світових вантажів. Тож це рішення має допомогти зменшити глобальний дефіцит добрив.

Трубопровід розрахований на перекачування до 2,5 млн тонн аміаку на рік із РФ до українського чорноморського порту "Південний" поблизу Одеси. Його роботу припинили 24 лютого.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+14
Спочатку цей ублюдок здав Азовців щоб потім виміняти їх на аміак- називається на крові, падаль!
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17.09.2022 14:27
+12
Люди і аміак одне й те саме ?? )))) Так . Для вас , кацапи . А для нас це вікно можливостей забрати у вас наших героїв .
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17.09.2022 12:04
+4
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17.09.2022 23:01
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Люди і аміак одне й те саме ?? )))) Так . Для вас , кацапи . А для нас це вікно можливостей забрати у вас наших героїв .
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17.09.2022 12:04 Відповісти
Именно.
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17.09.2022 13:47 Відповісти
Спочатку цей ублюдок здав Азовців щоб потім виміняти їх на аміак- називається на крові, падаль!
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17.09.2022 14:27 Відповісти
По поводу газовой трубы, как? Почему качаем
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17.09.2022 14:46 Відповісти
ми не собі качаєм, а европейцям, щоб вони дупки собі не відморозили.
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17.09.2022 18:27 Відповісти
С опережением на месяц все закачано. В Германии больше 85 процентов. Будут работать на угле. Фольксваген продает запасы 250 млн. Кубов. Уголь гораздо дешевле. Газ нах не нужен даже по 1000 евро, сейчас около 2000
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17.09.2022 18:35 Відповісти
Системна робота ключ до перемоги.
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18.09.2022 04:31 Відповісти
"Я"-остання буква в абетці
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17.09.2022 18:13 Відповісти
полонених на полонених --- амиак в зелену дупу --- це так складно для розуминня
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17.09.2022 19:42 Відповісти
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17.09.2022 23:01 Відповісти
хоча б за шию потримати це зебільне гуано, як же воно бісить... А краще в маму Риму запхати.
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18.09.2022 11:09 Відповісти
Если ООН припечёт , то Россия ни куда не денется!! .. Хотя фишка достойна внимания!!!
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18.09.2022 17:14 Відповісти
вінне втік, тому що у 2020 взяв оманське бабло у москалів та його не відпрацював... Попри кількарічний розвал оборонки, попри скорочення Армії, попри зливи наших спецоперацій москалям, попри закатування нашої зброї в асфальт, Україна витримала удар москальської орди.. Кремлю зараз нема на кого міняти своїх "слуг" в Україні, тож Боневтіку та його ОПі прийдеться або виконувати оманські домовленності до кінця, або кинути своїх кремлівських партнерів, залежно від обставин...
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19.09.2022 00:07 Відповісти
"ЯКБИ ВЛАДА ПОПЕРЕДИЛА УКРАЇНЦІВ ПРО МАЙБУТНЄ ВТОРГНЕННЯ рф ЩЕ В ЖОВТНІ, УКРАЇНА ПРОТРИМАЛАСЯ Б ТРИ ДНІ", - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Тарас Чорновіл 🇺🇦
Їжте, що обрали. Дебіл же кінчений. Воно навіть не розуміє, що верзе. Та ніхто цього зрозуміти не зможе...
Ще в інтерв'ю The Washington Post заявило, що якби українців попередили, що готується вторгнення расєї, то Україна протрималася б лише три дні... (!!!)
От я не розумію: це абсолютна тупість і повний розлад мислення, чи такий витончений, доведений до крайности цинізм?

*****, не суди українців по собі та своїй мерзенній "сімейці Адамсів". Українці 8 років прожили в умовах війни і не втікали нікуди, хоча всі кордони були відкриті, а Порошенко для них навіть безвіз відвоював. Але, коли стало відомо, що ворог вторгся в Україну, сотні тисяч помчали до центрів комплектації ЗСУ. Якби ти, мерзенна істото, сповістив людей про дані розвідок щодо підготовки вторгнення ще в тому ж жовтні чи хоч на початку лютого, ті самі люди стояли б у тих самих чергах, щоб поповнити армійські ряди, заповнити штучно створений тобою 40-60-відсотковий некомплект наших бригад. До 24 лютого було б достатньо військ, щоб перекрити всі напрямки. Але ж ти, злодійкувата істото, їм прямо заявив, що не хочеш збільшувати армію, бо тоді не зможеш так осатаніло красти на дорогах.

І зараз, мерзото, продовжуєш брехати і принижувати українців, принижуючи їх порівнянням із собою нікчемою. Якби ти не роззброював армії, не скорочував її складу, не наказував відвести війська з ключових напрямків імовірної атаки, цієї війни б не було. Так, на Україну напав путлєр зі своєю ордою, але це саме ти відкрив йому двері. І саме ти відповідальний за ті десятки тисяч загиблих та мільйони зламаних доль!
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19.09.2022 05:36 Відповісти
оманськізрадливі,ненвситнікнурі мародери імітують турботу про АЗОВЦІВ,українців ????
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19.09.2022 07:10 Відповісти
 
 