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Шведська мережа H&M спростувала постачання нових колекцій одягу до Росії

Новини БізнесЦензор Рітейл

h&m

Представники відомого шведського рітейлера H&M спростували повідомлення російських ЗМІ про постачання нових колекцій одягу до Росії.

У коментарі російському агентству РБК представники H&M зазначили, що зараз шведський рітейлер розпродає тільки запаси одягу бренду, після чого компанія піде з російського ринку, як і заявляла раніше.

"Магазини відкриті тимчасово. У процесі підготовки до закриття ми розпродаємо тільки токи, що залишився в Росії", – пояснили у прес-службі H&M.

Раніше російська газета "Известия" повідомила з посиланням на джерело, близьке до керівництва компанії, що шведський бренд розпочав постачання товарів із нової колекції до Росії із Казахстану.

Мережа H&M працювала у Росії з 2009 року. У березні 2022 року компанія призупинила продажі в РФ у відповідь на її вторгнення в Україну. Уже 18 липня компанія оголосила про згортання бізнесу в РФ.

H&M була заснована у 1947 році у Швеції. Крім бренду H&M, компанії належать також марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET та Afound, а також мережа магазинів товарів для дому H&M Home.

Автор: Михайло Орлюк
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