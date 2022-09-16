Нацбанк встановив вимоги до відновлення діяльності кредитних спілок після війни

Національний банк України унормував особливості складання та подання кредитною спілкою плану відновлення своєї діяльності після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Нагадаємо, раніше відповідним законом було запроваджено можливість тимчасового зупинення діяльності кредитної спілки у зв’язку з воєнним станом та її подальшого відновлення. Якщо кредитна спілка, спостережна рада якої скористалася правом тимчасового зупинення її діяльності, відновить свою діяльність після дня припинення або скасування воєнного стану в Україні, вона буде зобов’язана подати до Національного банку план відновлення діяльності кредитної спілки.

План відновлення діяльності повинен містити, зокрема:

відомості про стан майна кредитної спілки, яке використовується для забезпечення її діяльності;

значення низки показників станом на дату відновлення діяльності кредитної спілки, дату затвердження плану відновлення діяльності, а також прогнозні значення таких показників станом на кінець кожного місяця в межах строків виконання плану відновлення діяльності (до 90 календарних днів);

детальний опис та строки виконання заходів, які кредитна спілка вжила/планує вжити з метою реалізації плану відновлення діяльності.

План відновлення діяльності подається кредитною спілкою до Національного банку:

протягом 30 календарних днів із дня відновлення своєї діяльності, якщо спостережна рада кредитної спілки після дня припинення або скасування воєнного стану в Україні прийняла рішення про відновлення діяльності кредитної спілки раніше строку, встановленого в абзаці першому пункту 11 розділу IX закону "Про кредитні спілки";

не пізніше ніж на 121 календарний день після припинення або скасування воєнного стану в Україні, якщо кредитна спілка відновила свою діяльність у порядку, встановленому в абзаці першому пункту 11 розділу IX закону "Про кредитні спілки".

Після відновлення своєї діяльності (незалежно від того, відновлена діяльність у період дії чи вже після дня припинення або скасування воєнного стану) кредитна спілка зобов’язана подавати до Національного банку фінансову звітність та звітні дані починаючи зі звітного періоду, в якому кредитна спілка відновила свою діяльність.