Мінфін США попередив про санкції за співпрацю з російською платіжною системою "Мир"

Фінансові інститути з країн поза США, укладаючи угоди з російською Національною системою платіжних карток (НСПК), можуть бути залучені до обходу американських санкцій шляхом розширення території використання російської платіжної системи "Мир" за межами РФ.

Таке роз'яснення в четвер опублікувало Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), повідомляє Інтерфакс-Україна.

"OFAC готове використати свої повноваження щодо осіб, які допомагають Росії ухилятися від санкцій (запроваджених проти РФ через її повномасштабне вторгнення в Україну, – ред.), у тому числі при спробах Росії розширити використання НСПК або національної платіжної системи "Мир" за межами території РФ", – йдеться у повідомленні OFAC.

У роз'ясненні уточнюється, що сама НСПК не перебуває у списках санкцій. При цьому одночасно з публікацією цього документа OFAC додала до списку блокуючих санкцій гендиректора НСПК Володимира Комлєва.

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Як повідомлялося, напередодні про посилення тиску з боку США та ЄС на банківський сектор Туреччини через побоювання, що він може використовуватись російською владою для обходу санкцій, повідомила газета Financial Times.

За даними джерел FT, США зосередили свою увагу на турецьких банках, які співпрацюють із платіжною системою "Мир". При цьому Брюссель готує делегацію, щоб висловити свої побоювання безпосередньо турецьким офіційним особам.

У середу низка російських ЗМІ повідомили, що деякі турецькі готелі перестали приймати оплату картками "Мир" через ризик вторинних санкцій. За словами керівника російської НСПК Володимира Комлєва, карти "Мир" у Туреччині працюють у штатному режимі, відбувалися лише "точкові поодинокі випадки в якомусь конкретному готелі".

У Туреччині карти російської платіжної системи "Мир" приймають Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank та Halkbank. При цьому деякі з них можуть самостійно приймати рішення про зупинення обслуговування в мережі своїх пристроїв карток російських банків, які знаходяться під блокуючими санкціями, і відхиляти на своєму боці операції з картками "Мир".

Загалом наразі карти "Мир" приймаються в 11 країнах: Туреччині, В'єтнамі, Південній Кореї, Вірменії, Узбекистані, Білорусі, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Південній Осетії та Абхазії.

НСПК, яка є оператором карток "Мир", була створена російською владою в 2014 році після запровадження проти Росії низки санкцій. НСПК оголосила про початок емісії перших карток "Мир" у грудні 2015 року.