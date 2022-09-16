Мережі АЗС знизили ціни на бензин

Роздрібні мережі АЗС, що працюють в економ- і середньому сегментах, у період з 9 по 16 вересня зменшили вартість бензинів у межах 0,25-2 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях AMIC бензин марки А-95 з покращеними показниками якості здешевшав на 50 копійок – до 49,99 грн/л. На 1,5 грн знизила ціну стандартної "п’ятірки" UPG (до 47,4 грн/л). Такий же продукт у мережі "Укр-Петроль" сьогодні продається за 45,2 грн/л (-2,3 грн).

Преміальний бензин А-95 здешевшав на 0,25 -2,01 грн у таких мережах як "Рур груп", "Фактор", "Катрал" і Mango.

Так, за тиждень, середня ціна в країні бензину А-95 знизилася на 25 копійок і склала 49,50 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 12 копійок – до 50,52 грн/л.

Причиною зменшення цін на АЗС експерти називають сприятливу кон’юнктуру на європейському ринку, де ціни на нафтопродукти повільно зменшуються внаслідок падіння цін на нафту та закінчення сезону високого споживання пального.