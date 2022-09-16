Зеленський скасував чотири укази про економічну співпрацю з Росією та Білоруссю

Президент Володимир Зеленський скасував дію чотирьох указів у сфері економічного співробітництва з РФ, а також з суміжними областями Білорусі і адміністративно-територіальними одиницями Молдови.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідний указ №653/2022 від 16 вересня оприлюднено на офіційному сайті глави держави, він набуває чинності з дня публікації.

Зокрема, визнано такими, що втратили чинність, наступні документи: