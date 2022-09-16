Зеленський скасував чотири укази про економічну співпрацю з Росією та Білоруссю
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Президент Володимир Зеленський скасував дію чотирьох указів у сфері економічного співробітництва з РФ, а також з суміжними областями Білорусі і адміністративно-територіальними одиницями Молдови.
Як повідомляє БізнесЦензор, відповідний указ №653/2022 від 16 вересня оприлюднено на офіційному сайті глави держави, він набуває чинності з дня публікації.
Зокрема, визнано такими, що втратили чинність, наступні документи:
- указ президента України від 25 березня 1994 року №112/94 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями російської федерації";
- указ президента України від 3 червня 1994 року №271/94 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями республіки білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова";
- указ президента України від 9 червня 1994 року №287/94 "Про поширення дії указу президента України № 112 від 25 березня 1994 року "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації" на Запорізьку обласну державну адміністрацію";
- указ президента України від 2 липня 1996 року №495/96 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва Автономної Республіки Крим з суміжними прикордонними адміністративно-територіальними одиницями Російської Федерації".
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