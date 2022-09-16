Президент Євроради нічого не знає про ініціативу ООН відновити роботу аміакопроводу "Тольятті-Одеса"

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що йому не відомо про ініціативу ООН відновити роботу аміакопроводу "Тольятті – Одеса" для експорту російського аміаку через Чорне море в межах "зернової ініціативи".

Про це він повідомив під час зустрічі з журналістами у Брюсселі, передає Інтерфакс-Україна.



"Я не можу коментувати цю конкретну трубу – мені про це не відомо. Те, що мені відомо, так це те, що ми підтримуємо всі зусилля Гуттеріша (Антоніу Гуттеріш – генеральний секретар ООН, – ред.) щодо морського коридору в Чорному морі", – зазначив Мішель.



Він визнав, що для країн Африканського континенту існують загрози у сфері продовольчої безпеки – як щодо забезпечення сільськогосподарською продукцією, так і добривами. Це питання кілька днів тому обговорювалося під час телефонної розмови з Гуттерішем.



"Я хочу прояснити: Росія ухвалила рішення заборонити експорт сільськогосподарської продукції. Це – внутрішнє рішення, ухвалене Росією, і водночас вони намагаються звинувачувати ЄС та країни "Великої сімки", говорячи про те, що застосовані санкції є причиною викликів продовольчої безпеки африканським. країнам. Це – фейкові новини. Це неправда", – заявив президент Євроради.



За словами європейського лідера, він у тісному контакті з лідерами африканських країн, пояснюючи їм, що "ми робимо, щоб їм допомогти".

"І ми працюємо над дуже конкретними проєктами, аналогічними тому, що ми робили кілька місяців тому щодо виробництва вакцин на Африканському континенті. Разом з лідерами Африки ми намагаємося допомогти їм розвивати власні виробничі потужності для виробництва добрив у країнах Африки, щоб вони були більш незалежними. і менш залежні від Росії, що буде дуже добре зі стратегічної точки зору для ЄС", – додав Мішель.



Відповідаючи на уточнююче питання, чи готовий ЄС це інвестувати, президент Євроради сказав: "Моя відповідь – так".

Раніше, Financial Times із посиланням на джерела повідомила, що ООН домовляється з Україною та РФ про відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті - Одеса".