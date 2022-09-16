Зеленський затвердив угоду про "транспортний безвіз" із Євросоюзом

Президент Володимир Зеленський затвердив Угоду між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідний указ №654/2022 від 16 вересня оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

"Затвердити Угоду між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом, учинену 29 червня 2022 року в місті Ліоні", – йдеться у документі.

Як повідомлялося, 29 червня Україна та Європейський Союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом, яку українська влада характеризує як "транспортний безвіз".

Угода скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень у всі держави ЄС, що дозволить уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

Також угодою передбачаються заходи зі спрощення визнання водійських документів. Зокрема, Україна та ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

Наразі угоду підписано строком на 1 рік з можливістю пролонгації, вона тимчасово набирала чинності з дня підписання. На постійній основі угода запрацює після завершення усіх ратифікаційних процедур.

Нагадаємо, що з моменту підписання Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС у 2016 році товарообіг з країнами Євросоюзу зріс майже вдвічі, а кількість вантажоперевезень автомобільним транспортом – на 42%. У той же час кількість дозволів на міжнародні перевезення до окремих країн ЄС не тільки не збільшувалась, а навіть скорочувалась. Щорічно це призводило до великих втрат як українських перевізників, так і економіки країни загалом.