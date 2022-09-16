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Верховний Суд (348) громадянство (112) суддя (81) Львов Богдан (5)

У керівника головного господарського суду України знайшли російське громадянство, він – заперечує. ВIДЕО

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львов,богдан

Заступник голови українського Верховного суду та очільник Касаційного господарського суду у його складі Богдан Львов має чинний паспорт громадянина РФ.

Як з’ясували журналісти програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода), Львов став громадянином РФ ще у 1999 році, вже працюючи суддею в Україні, а у 2012 році оновив паспорт після досягнення 45-річчя.

За даними авторів розслідування, в день подачі заяви він перебував у Москві. В обох випадках письмова заява оформлена від його імені.

Факт наявності російського громадянства суддя приховав від конкурсної комісії, яка у 2017 році обрала його до реформованого Верховного суду. Згідно з Конституцією України, набуття суддею громадянства іншої країни – це підстава для припинення його повноважень.

Крім того, саме за російським паспортом Богдана Львова проводились операції з незадекларованою нерухомістю його родини в Москві.

При цьому у своїх деклараціях Львов ніколи не згадував про наявність у його родини майна в Росії. Але через офіційний реєстр нерухомості Російської Федерації журналісти отримали витяг на двокімнатну квартиру на Ленінградському шосе у Москві. Нею спільно володіють теща українського судді та його дружина Інна Львова. Вона також виявилась громадянкою РФ, про що суддя не вказав у своїй декларації.

Касаційний господарський суд у складі Верховного суду – це остання ланка у вирішенні майнових та бізнесових суперечок. Богдан Львов очолює Касаційний господарський суд із 2017 року. Тоді ж він отримав і посаду заступника голови реформованого Верховного суду, до складу якого увійшла ця господарська палата.

У сфері господарського правосуддя Богдан Львов, він працював у Вищому господарському суді і за Ющенка, і потім за Януковича. За часів президентства останнього судом керували Віктор Татьков та його заступник Артур Ємельянов. Обом слідство нині інкримінує злочини в системі судочинства, що вони заперечують. Богдан Львов працював суддею під їхнім керівництвом.

При цьому "Схеми" знайшли російський паспорт і в Татькова, який отримав громадянство РФ ще у 2017 році.

Сам Львов заперечує наявність у нього громадянства країни-агресора та повідомив, що звернувся із заявою до правоохоронних органів. Водночас він так і не надав додаткових доказів на підтвердження своїх слів.

Також у своїй заяві суддя стверджує, що поширення такої інформації про нього "спрямоване на вивільнення посади голови суду (примусово чи за власним бажанням), що має полегшити вплив на результати розгляду господарських спорів з боку зацікавлених осіб".

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+13
А СБУ красавци "ми все знали но розбиралися" якщо простою мовою то "ми його поставили на счётчик та доїли всі ці роки ви думаете звідки в нас іномарки квартири доргі речі"
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16.09.2022 14:30
+6
а что там дбр с сбу? еще не посадили генерала Кривоноса за незаконную оборону аэропорта?
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16.09.2022 17:21
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«Ну і рожа у тєбя, Шарапов!»
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16.09.2022 18:37 Відповісти
А СБУ красавци "ми все знали но розбиралися" якщо простою мовою то "ми його поставили на счётчик та доїли всі ці роки ви думаете звідки в нас іномарки квартири доргі речі"
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16.09.2022 14:30 Відповісти
все вірно на 100 %- доїли та отримували ще при цьому потрібні їм рішення відносно тих кого кошмарили...
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16.09.2022 21:46 Відповісти
кацапська гнида.
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16.09.2022 14:53 Відповісти
Таке діло ... Є фото з роспаспорта Зе*.
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16.09.2022 15:07 Відповісти
Кастрировать этих ублюдков -предателей судей с российскими паспортами!!Всех до единого!!!!! Я думаю , что и многихдепутатов ВР тоже имеются российские паспорта1! МОЖНО НЕ СОМНЕВАТЬСЯ , ЧТО ИХ ИМЕЮТ ШУФРИЧ, СКОРИК. БОЙКО,КОРОЛЕВКАЯ ,БОНДАРЕНКО, И МНОГИЕ ДРУГИЕ!!...нУЖЕН ТЩАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ ВСЕХ ДЕПУТАТАОВ ВР!!
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16.09.2022 16:04 Відповісти
А що тут дивуватися - такого добра (лайна) у владі валом!
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16.09.2022 16:51 Відповісти
Журналісти розкопали ,що не простий суддя а керівник господарського суду має паспорт РФ а СБУ яким за це платять зарплату ні. І ця-ж потвора вже не один рік "суудею" працює.
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16.09.2022 17:03 Відповісти
а что там дбр с сбу? еще не посадили генерала Кривоноса за незаконную оборону аэропорта?
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16.09.2022 17:21 Відповісти
По-справжньому садити почнуть після перемоги.Коли влада повірить,що воювати більше не потрібно.Ми вже це бачили.
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16.09.2022 21:44 Відповісти
ИХ ВСЕХ НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ НА ВОЕВАВШИХ СЕРЖАНТОВ ВСУ !!!
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16.09.2022 19:20 Відповісти
Повісити суку.
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16.09.2022 20:16 Відповісти
З такими вгодованим рилами і на свободі???
мабуть, комбікорма їм домішують від голоду!!!
Суддівська Иліта… Портнов рулить!!
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16.09.2022 20:35 Відповісти
Видно, готувався до окупації ****** України, як і луганські та донецькі судді!!
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16.09.2022 20:37 Відповісти
--Ця каста НЕдоторканних--суцільний морок свавілля. цілковитої безкарності. безвідповідальності... кривава .язва . епідемія НЕ справедливості. цинізму. глуму над Україною і українцями... /хто часто-- густо . змушений . бувати у судах--- той знає про що я говорю .../
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16.09.2022 21:24 Відповісти
ермак, зеля! почему это *бало не выгнано?
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16.09.2022 21:32 Відповісти
Схеми» також перевірили, чи користувався суддя цим російським паспортом. Наприклад, для операцій з нерухомістю. У своїх деклараціях Львов ніколи не згадував про наявність у його родини майна в Росії.

Але через офіційний реєстр нерухомості Російської Федерації журналісти отримали витяг на двокімнатну квартиру на Ленінградському шосе у Москві. Нею володіють навпіл - теща українського судді та його дружина Інна Львова.

По-перше, його дружина теж виявилась громадянкою Російської Федерації. І цей факт суддя приховав у своїй декларації. «Схеми» перевірили дійсність її паспорту РФ на день публікації.
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16.09.2022 22:11 Відповісти
Так дайте йому "підозру". Тільки так дайте,, щоб вже ніколи ходити не зміг.
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17.09.2022 07:54 Відповісти
нічого дивного такої наволочі у владі пруд пруди - обілечувати на концерт кобзона усіх!!!
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17.09.2022 07:59 Відповісти
Чому його ще не позбавили українського громадянства? Чому не відсторонений від служби і не сидить у камері без права на залог, поки перевіряють, скільки шкоди заподіяв Україні?!
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17.09.2022 09:35 Відповісти
таких как львов в краине 75%.Гнездиловщина поглотила государство.
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17.09.2022 09:43 Відповісти
 
 