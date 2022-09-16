У керівника головного господарського суду України знайшли російське громадянство, він – заперечує. ВIДЕО
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Заступник голови українського Верховного суду та очільник Касаційного господарського суду у його складі Богдан Львов має чинний паспорт громадянина РФ.
Як з’ясували журналісти програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода), Львов став громадянином РФ ще у 1999 році, вже працюючи суддею в Україні, а у 2012 році оновив паспорт після досягнення 45-річчя.
За даними авторів розслідування, в день подачі заяви він перебував у Москві. В обох випадках письмова заява оформлена від його імені.
Факт наявності російського громадянства суддя приховав від конкурсної комісії, яка у 2017 році обрала його до реформованого Верховного суду. Згідно з Конституцією України, набуття суддею громадянства іншої країни – це підстава для припинення його повноважень.
Крім того, саме за російським паспортом Богдана Львова проводились операції з незадекларованою нерухомістю його родини в Москві.
При цьому у своїх деклараціях Львов ніколи не згадував про наявність у його родини майна в Росії. Але через офіційний реєстр нерухомості Російської Федерації журналісти отримали витяг на двокімнатну квартиру на Ленінградському шосе у Москві. Нею спільно володіють теща українського судді та його дружина Інна Львова. Вона також виявилась громадянкою РФ, про що суддя не вказав у своїй декларації.
Касаційний господарський суд у складі Верховного суду – це остання ланка у вирішенні майнових та бізнесових суперечок. Богдан Львов очолює Касаційний господарський суд із 2017 року. Тоді ж він отримав і посаду заступника голови реформованого Верховного суду, до складу якого увійшла ця господарська палата.
У сфері господарського правосуддя Богдан Львов, він працював у Вищому господарському суді і за Ющенка, і потім за Януковича. За часів президентства останнього судом керували Віктор Татьков та його заступник Артур Ємельянов. Обом слідство нині інкримінує злочини в системі судочинства, що вони заперечують. Богдан Львов працював суддею під їхнім керівництвом.
При цьому "Схеми" знайшли російський паспорт і в Татькова, який отримав громадянство РФ ще у 2017 році.
Сам Львов заперечує наявність у нього громадянства країни-агресора та повідомив, що звернувся із заявою до правоохоронних органів. Водночас він так і не надав додаткових доказів на підтвердження своїх слів.
Також у своїй заяві суддя стверджує, що поширення такої інформації про нього "спрямоване на вивільнення посади голови суду (примусово чи за власним бажанням), що має полегшити вплив на результати розгляду господарських спорів з боку зацікавлених осіб".
Будь ласка, зачекайте...
мабуть, комбікорма їм домішують від голоду!!!
Суддівська Иліта… Портнов рулить!!
Але через офіційний реєстр нерухомості Російської Федерації журналісти отримали витяг на двокімнатну квартиру на Ленінградському шосе у Москві. Нею володіють навпіл - теща українського судді та його дружина Інна Львова.
По-перше, його дружина теж виявилась громадянкою Російської Федерації. І цей факт суддя приховав у своїй декларації. «Схеми» перевірили дійсність її паспорту РФ на день публікації.