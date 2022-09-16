Інфляція у єврозоні знову оновила історичний рекорд

Споживчі ціни в єврозоні у серпні збільшились на 9,1% у річному обчисленні.

За уточненими даними Статистичного управління Європейського Союзу (Eurostat), цей показник є максимальним з початку розрахунку даних, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таким чином, інфляція у регіоні прискорилася порівняно з 8,9% у липні.

Інфляція перевищує цільовий показник Європейського центрального банку (ЄЦБ), що становить 2% у 4,5 рази.

Зростання споживчих цін порівняно з попереднім місяцем було переглянуто до 0,6% з 0,5%. У липні цей показник збільшився на 0,1%.

За даними Eurostat, енергоресурси підскочили в ціні на 38,6% порівняно з серпнем минулого року, проте темпи зростання сповільнилися порівняно зі зростанням на 39,6% місяцем раніше. Продукти харчування, алкоголь та тютюн подорожчали на 10,6% (на 9,8% у липні), промислові товари – на 5,1% (на 4,5% у липні), послуги подорожчали на 3,8% ( на 3,7% у липні).

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Споживчі ціни без урахування продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) минулого місяця збільшилися на 4,3% у річному вираженні порівняно з 4% у липні.

У Євросоюзі інфляція у серпні прискорилася до 10,1% у річному вираженні з липневих 9,8%.

Найнижча інфляція в ЄС була зафіксована у Франції (6,6%), на Мальті (7%) та у Фінляндії (7,9%), найвища – в Естонії (25,2%), Латвії (21,4%) ) та Литві (21,1%).