Підприємці отримали 122 мільйони компенсації за працевлаштування переселенців, – Мінекономіки

Держава компенсувала 122 млн грн підприємцям, які взяли на роботу внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, передає пресслужба Мінекономіки.

"Виплачуємо роботодавцям компенсацію за працевлаштування людей, які переїхали з небезпечних регіонів, щоб вони швидше адаптувались на новому місці. І вже перерахували підприємцям 122 млн грн за взяття на роботу понад 11 тисяч переселенців", – зазначила вона.

У відомстві нагадали, що з квітня уряд запровадив програму компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб – за кожного працевлаштованого держава виплачує підприємцю 6500 грн впродовж 2 місяців.

Компенсація надається роботодавцю, який взяв на роботу ВПО із заробітною платою не меншою за мінімальну (6500 грн), перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, подав податкову звітність за 4 квартал 2021 року або весь 2021 рік та не є неприбутковою організацією.

Щоб отримати кошти, роботодавець має укласти трудовий контракт з внутрішньо переміщеною особою та зареєструвати дані про неї на Порталі "Дія". Через 5 днів підприємцю необхідно подати заявку на отримання компенсації разом із документами, що підтверджують виплату зарплати та відрахування.