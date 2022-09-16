Обсяги будівництва нового житла впали за пів року в 1,8 раза, – Держстат

Загальна площа житлових будівель, на які видано дозволи щодо виконання будівельних робіт (нове будівництво), у січні-червні 2022 року скоротилася у 1,8 раза порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до майже 2,5 млн. кв. м.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає Інтерфакс-Україна.



У першому півріччі загальна площа нового будівництва багатоквартирних будинків становила 2,42 млн кв. м (97% від загального обсягу). Кількість заявлених на старті будівництва квартир у багатоквартирних будинках становила 32,8 тис.



У Києві за цей період загальна площа нового будівництва житла скоротилася на 2/3 до січня-червня минулого року – до 202 тис. кв. м, тоді як у Київській області збільшилась на 12,2% – до 502,6 тис. кв. м.



Суттєвий обсяг нового будівництва житла зафіксовано також у Львівській (449,9 тис. кв. м), Харківській (213,4 тис. кв. м), Хмельницькій (182,3 тис. кв. м), Одеській (151,7 тис. кв. м., Тернопільській (120,2 тис. кв. м), Рівненській (117,2 тис. кв. м) та Волинській (109,5 тис. кв. м) областях.



У Держстаті нагадали, що показники наведено без урахування тимчасово окупованої території Криму, а також частини тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.