"Укргідроенерго" подало позов проти Росії на 17 мільярдів

ПрАТ "Укргідроенерго" подало позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти РФ щодо компенсації збитків, нанесених в результаті повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що загальна сума заявлених збитків, завданих активам "Укргідроенерго" – окупованій Каховській ГЕС та недобудованій вітровій електростанції на острові Зміїний, за незалежною експертною оцінкою сягнула майже 17 млрд грн.

"Так, всупереч міжнародному засудженню вторгнення РФ в Україну та вимоги міжнародної спільноти зупинити проведення військових дій, Росія продовжує окупацію території України, знищення об’єктів цивільної інфраструктури та напади на мирне населення. Тому очікувати на справедливий розгляд у самій Росії позову або заяв товариства про відшкодування завданої шкоди було б ілюзорно.

Разом з тим, ЄСПЛ є міжнародним органом, який може розглядати заяви, подані особами, які скаржаться на порушення своїх прав", – наголосили в компанії.

У середині серпня повідомлялося, що окупована російськими військами Каховська ГЕС наразі працює на 30-40% потужності, однак її робота в опалювальний сезон залишається під питанням.

Як повідомлялося, компанія "Укртелеком" Ріната Ахметова готує позов проти Росії з вимогою компенсувати збитки та вартість зруйнованого, пошкодженого та втраченого майна, які оцінюються наразі у 450 млн грн.