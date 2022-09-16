Пасажирам евакуаційних поїздів виплатили 52 мільйони допомоги

В евакуаційних поїздах "Укрзалізниці" оформлено соціальні виплати на 52 млн грн. Виплати для тимчасово переміщених осіб проводить "Укрпошта" на вокзалах прибуття евакорейсів.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що за час дії програми з травня виплати на вокзалах отримали вже понад 25 тис. пасажирів евакорейсів.

Українцям, які евакуюються з районів проведення бойових дій, держава надає одноразову допомогу в розмірі 3 тис. грн на кожну дитину чи людину з інвалідністю, а також 2 тис. грн на кожну людину від 18 років.

Інформацію про виплату коштів залізничники формують безпосередньо під час руху евакуаційних потягів, де зазначають кількість дітей та дорослих. Ці дані передаються працівникам "Укрпошти", які до моменту прибуття евакуаційного поїзда до вокзалу міста призначення організовують усе необхідне, щоб люди одразу після виходу з потяга могли отримати кошти.

Як підкреслили в "Укрзалізниці", наразі продовжується евакуація з Донбасу, а для жителів Криму та окупованих південних регіонів – із Запоріжжя та Кривого Рогу.