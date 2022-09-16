Швейцарія призупинила угоду про спрощений візовий режим з Росією

Федеральна рада Швейцарії під час засідання 16 вересня повністю призупинила дію угоди про спрощення візового режиму з Росією.

Про це повідомила пресслужба уряду, передає Європейська правда.

Відтепер щодо громадян Росії застосовуватиметься звичайна візова процедура.

Так, уряд Швейцарії ухвалив те саме рішення, що і Європейський Союз, тим самим сприяючи єдиній загальноєвропейській візовій політиці, додали у пресслужбі.

Ще навесні Швейцарія скасувала спрощену видачу віз для певних груп людей, наприклад, для російських бізнесменів та російських дипломатів. Тут уряд також наслідував рішення ЄС.

"В інтересах Швейцарії підтримувати спільну та гармонізовану європейську візову політику", – заявили в уряді. Якби Швейцарія не приєдналась до рішення ЄС, це могло б призвести до значного збільшення звернень за візами від громадян Росії в швейцарські представництва, пояснили в уряді.

Швейцарія та Росія підписали угоду про спрощення видачі віз громадянам у 2009. Завдяки цій угоді процедура отримання візи для певних груп людей та цілей поїздки була спрощена, а візові збори було знижено або скасовано. Тепер федеральна рада вирішила повністю призупинити дію угоди.

Як повідомлялося, з 12 вересня вступило у дію рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Громадяни Росії більше не можуть оформлювати віз для поїздок до країн Шенгенської зони за спрощеною процедурою. Кількість нових віз для росіян має істотно скоротитися. Збір за оформлення візи тепер становить 80 євро замість 35 євро. Крім того, буде потрібно більше документів, збільшиться час оформлення та буде обмежено видачу багаторазових віз.

Відповідне рішення Рада ЄС ухвалила 9 вересня.

Пізніше постійний представник РФ при ЄС Владімір Чижов заявив, що Росія не відповідатиме дзеркально на візові обмеження Євросоюзу.