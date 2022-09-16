"Укрзалізниця" обладнала ще три поштові вагони
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"Укрзалізниця" обладнала ще три вагони для проєкту "Залізна пошта", збільшивши їх загальну кількість до 15.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що ці вагони стануть на найбільш завантажені маршрути проєкту: між Києвом та Львовом і між Львовом та Дніпром.
"Два із цих трьох вагонів переобладнані з рефрижераторів і зможуть перевозити кожен до 3 тис. відправлень за рейс. Третій вагон місткістю орієнтовно 2 100 відправлень є модернізованим багажним вагоном", – уточнили залізничники.
Усі роботи з переобладнання вагонів для перевезення пошти виконано на власних потужностях "Укрзалізниці": два зроблено в Ковельському депо, ще один – у Синельниківському.
Як уточнили в "Укрзалізниці", починаючи з квітня поштові вагони здійснили понад півтори тисячі рейсів, загалом доправлено 3,7 млн посилок.
Як повідомлялося, у квітні "Укрпошта" після 21 року перерви відновила доставку відправлень залізницею.
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