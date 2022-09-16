"Укрзалізниця" обладнала ще три поштові вагони

"Укрзалізниця" обладнала ще три вагони для проєкту "Залізна пошта", збільшивши їх загальну кількість до 15.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що ці вагони стануть на найбільш завантажені маршрути проєкту: між Києвом та Львовом і між Львовом та Дніпром.

"Два із цих трьох вагонів переобладнані з рефрижераторів і зможуть перевозити кожен до 3 тис. відправлень за рейс. Третій вагон місткістю орієнтовно 2 100 відправлень є модернізованим багажним вагоном", – уточнили залізничники.

Усі роботи з переобладнання вагонів для перевезення пошти виконано на власних потужностях "Укрзалізниці": два зроблено в Ковельському депо, ще один – у Синельниківському.

Як уточнили в "Укрзалізниці", починаючи з квітня поштові вагони здійснили понад півтори тисячі рейсів, загалом доправлено 3,7 млн посилок.

Як повідомлялося, у квітні "Укрпошта" після 21 року перерви відновила доставку відправлень залізницею.