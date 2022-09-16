Нацбанк анулював ліцензії семи фінансових компаній

Національний банк відкликав ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг у семи фінансових компаній через ненаданням ними жодної фінансової послуги протягом року з дня отримання ліцензії.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, у ТОВ "ФК "Совран" анулювали ліцензію на надання послуг з факторингу.

Також одну або кілька ліцензій відкликали у:

ТОВ "Лакі Кредит" – ліцензію на надання послуг з факторингу;

ТОВ "ФК "Паріс" – ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

ТОВ "ФК "Гарант Маркет" – ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу;

ТОВ "ФК "Пастулато Капітал" – ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу;

ТОВ "ФК "Тайгер Фінанс" – ліцензії на надання послуг з факторингу, на надання послуг з фінансового лізингу;

ТОВ "ФК "Пейфаст" – ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу, на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 14 вересня.