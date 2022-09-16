З одеських портів вийде ще 5 суден з українським зерном

Із українських портів 16 вересня планують вийти п’ять суден із продовольством у межах чорноморської зернової ініціативи, отримавши дозвіл на це від спільного координаційного центру (СКЦ).

Про це йдеться у повідомленні ООН, передає Інтерфакс-Україна.



"СКЦ санкціонував вихід чотирьох суден, які перевозять загалом 69 600 тонн зерна та інших продуктів харчування в рамках чорноморської зернової ініціативи", – йдеться у повідомленні.

Крім того, почне рух ще одне судно, яке мало вийти з порту раніше, але відклало вихід до п'ятниці.



В ООН уточнили, що судно Breeze (47,2 тис. тонн ріпаку) вирушить до Німеччини, Annabella (8,5 тис. тонн ріпаку) – до Румунії. Судно Navin Vulture доставить до Греції 7,5 тис. тонн кукурудзи та ячменю. Суховантаж CS Cihan планує вирушити з 6,4 тис. тонн соєвих бобів до Єгипту.



"Станом на 15 вересня загальний тоннаж зерна та інших продуктів харчування, експортованих з трьох українських портів, складає 3 259 096 тонн. Загалом на даний момент було дозволено рух 313 суден, із яких 169 прибувають в українські порти і 144 виходять з них", – уточнили в ООН.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".