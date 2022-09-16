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США запровадили санкції проти оборонних підприємств та розвідки РФ

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сша

Державний департамент США запровадив санкції проти російських урядовців, юридичних осіб оборонного та високотехнологічного секторів та проксі країни-агресора.

Про це повідомила Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Оксана Маркарова у Facebook.

Так, до санкційного списку потрапили:

  • помічник президента РФ Максим Орешкін;
  • 5 фізичних осіб, причетних до викрадення українського зерна;
  • 17 російських посібників;
  • Головне розвідувальне управління Міністерства оборони РФ;
  • 3 компанії з оборонно-промислового комплексу Росії, зокрема АТ "Російські космічні системи";
  • 13 компаній, які працюють в секторі високих технологій РФ;
  • 14 компаній, які представляють сферу електроніки.

"У межах цієї дії Держдепартамент запроваджує санкції проти ключових посадових осіб, встановлених Росією на українських територіях, які наразі контролюються російськими військовими, а також проти 31 оборонної, технологічної та електронної компанії з метою подальшого стримування російських передових технологічних галузей і їхнього внеску у оборонно-промислову базу Росії", – зазначили у Держдепі.

Як повідомлялося, напередодні Мінфін США оголосив санкції проти 22 громадян РФ, зокрема лідера Чечні Рамзана Кадирова з родиною, помічника Путіна, колаборантів та російських неонацистів, що воюють на боці РФ.

Автор: Юлiя Недашківська
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