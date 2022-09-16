Німеччина передає активи "Роснєфті" під державний контроль

Уряд Німеччини передає під управління федерального регулятора німецькі дочки "Роснєфті" Rosneft Deutschland і RN Refining & Marketing.

Про це повідомило міністерство економіки Німеччини, передає Європейська правда.

Згідно з рішенням, Федеральне мережеве агентство отримає контроль над Rosneft Deutschland, а також над відповідними частками в трьох нафтопереробних заводах PCK у Шведті, MiRo у Карлсруе та Bayernoil у Фобурзі.

Rosneft Deutschland забезпечує близько 12% нафтопереробних потужностей Німеччини, що робить її однією з найбільших нафтопереробних компаній у Німеччині.

Нафтопереробний завод у Шведті, контрольний пакет якого належав Rosneft Deutschland, є четвертим за величиною в Німеччині і поставляє 90% палива для столиці з моменту будівництва заводу в 1960-х роках. Нафта до нього надходить з Росії трубопроводом "Дружба".

"Завдяки передачі управління загрозу безпеці енергопостачання усунуто, і закладено важливий фундамент для збереження та майбутнього об'єкту в Шведті", – йдеться у заяві міністерства економіки.

Цей крок супроводжується комплексним пакетом, покликаним забезпечити можливість постачання нафти до Шведта альтернативними маршрутами.

Дії уряду з передачі Rosneft Deutschland до рук Федерального мережевого агентства пішли за аналогічним кроком Берліна щодо SEFE, раніше відомої як Gazprom Germania, яка перейшла під опіку держави після того, як "Газпром" відмовився від неї у квітні.