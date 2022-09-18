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Новини Макроекономіка
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Білл Гейтс вважає, що допомога Україні ускладнює досягнення цілей сталого розвитку ООН

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гейтс,бил

Білл Гейтс заявив, що війна Росії в Україні обтяжує зобов’язання Європи щодо міжнародної допомоги та кліматичних заходів. Він також сказав, що світ перебуває на шляху до недосягнення майже всіх цілей сталого розвитку ООН, які його лідери зобов’язалися досягти до 2030 року.

Про це пише Financial Time, передає DOU.

"Це найважчий набір викликів, із якими зіткнувся глобальний розвиток", – сказав Гейтс.

Він визнав, що витрати країн-донорів на реагування на пандемію коронавірусу ускладнили орієнтування у внутрішній політиці міжнародної допомоги. Але "війна в Україні, я б сказав, ще гірша" через надмірні витрати Європи на сфери від продовольчої безпеки до гендерної рівності, сказав Гейтс.

"Війна в Україні збільшує їхні бюджети витратами на оборону, біженцями, субсидіями на електроенергію та витратами на доставку", – вважає Гейтс.

Оскільки наближаються терміни поповнення Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, малярією та туберкульозом і Глобальної ініціативи з ліквідації поліомієліту, "наша мета  – підкреслити, що ці бюджети не слід скорочувати, якщо це взагалі можливо".

У 2015 році майже 200 країн приєдналися до цілей ООН щодо подолання викликів від голоду до зміни клімату. У своєму щорічному звіті про прогрес Гейтс і його колишня дружина Мелінда Френч Гейтс написали: "За сім років світ на шляху до недосягнення майже жодної з цілей".

Вони додали, що за поточних обставин потрібно буде прискорити темп прогресу в п’ять разів, щоб досягти більшості цілей. Однак навіть це може бути недостатньо, йдеться у звіті, "оскільки деякі прогнози ще не враховують вплив пандемії, не кажучи вже про війну в Україні чи продовольчу кризу, яку вона почала в Африці".

"Невдача не є неминучою. Я залишаюся оптимістом", – каже Гейтс.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+36
Україна прискорить не тільки однозначну смерть паРашки, а й суттєво вкоротить віку ООН, МАГАТЕ, й решті прокацапленим міжнародним "відросткам".
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18.09.2022 14:51
+29
Ах ты ,какая МРАЗЬ! УШЛЕПОК КОНЧЕННЫЙ ! Вместо помощи , оно , недовольно , тем то другие помагают‼️Сдохни.
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18.09.2022 17:35
+25
Гейтс давно має піти за рускім кораблем
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18.09.2022 17:00
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Де посилання на першоджерело? І вже від того робити висновки
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18.09.2022 21:17 Відповісти
А я вважав його розумним. А він, виявляється, не вміє розставляти пріоритети. В той час коли рушиться весь світовий порядок, його хвилює лише сталий розвитое ООН та ще якась фігня про яку вже весь світ забув через значно більші проблеми.
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18.09.2022 21:20 Відповісти
Сравните хр и 10, какие ещё вопросы могут быть?
Косорылый вырвиглаз в вин 10 говорит о деградации как микросоыта, так и...
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18.09.2022 23:04 Відповісти
Для "читачів" заголовків, Гейтс, справжнісіньке зло, хоча в його заяві нічого антиукраїнського немає!
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18.09.2022 21:51 Відповісти
Та ні дійсно щось трохи його не туди хилить.До чого взагалі було випускати в простір такий текст?
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18.09.2022 22:45 Відповісти
Не знаю про линукс, но последняя их юзабельная, более менее, винда это 7, хотя хр удобнее, 8 же, 10 и наверное 11 говно редкое
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18.09.2022 23:02 Відповісти
Я в його словах не бачу тієї зради, яку більшість коментаторів йому приписують.
Він лише бідкається, що із-за витрат на війну інші проблеми не вирішуються.ле він не каже, що треба припинити підтримку України.
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18.09.2022 22:44 Відповісти
та перестаньте, зраду можливо знайти де-небудь, було б бажання та натхнення...
Непогрішним є тільки Зе!през, бо їздить на велосипеді, жре дешеву скумбрію та проживає у держ. реЗе!денції із сиротами та переселенцями (промовчу вже, як висмоктує у кацапів гроші за проживання у Італійській віллі та передає їх інкогніто ЗСУ).
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18.09.2022 23:14 Відповісти
кончений лівак
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19.09.2022 00:13 Відповісти
І в чому була суть цього заголовка?
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19.09.2022 00:20 Відповісти
Давайте просто вже зрозуміємо нарешті, що Білл Гейтс це покидьок. Стосовно політики программного забезпечення, то тут вирішує гаманець користувача. Змушувати нікого не треба.
Але державі Україна треба задуматись над пріоритетною працею з компанією Google, Canonnical, Apple, та іншими компаніями які підтримали Україну у складний час, або просто не підтримували країну агрессора.
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19.09.2022 00:35 Відповісти
Оце хитровиїб@не чмуридло(яке "нічтожє сумняшєся" спи&дило свого чвсу "віконний" принцип операційної системи у Стіва Джобса) таки щиро бажає щоб на Землі жило не більш мільярду населення, і бачте - війна рашистів проти України якось псує йому його плани латентного і швидкого скорочення "зайвого" люду(за допомогою гмо-їзації продовольчих ресурсів, "вакцин" що спричиняють тотальне безпліддя та інших скотських метод). Тож іди 🖕👎в пи&ду - мілко-м'який підар 🤓білл-дєбіл гей-тсс!!
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19.09.2022 00:37 Відповісти
Шеф всьо прпало ©️
План по СПІДу, Ковіду не встигаємо виконувати з цією війною
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19.09.2022 01:23 Відповісти
Гейтс финансировал Модерну через фонды с 2010 года и вакцина от Модерны против Covid была готова уже в 2015 году. После того как началась пандемия Модерна и Майкрософт неплохо капитализировалась на росте акций из за удаленки и программы борьбы с Covid под которую выделили триллионы $ . На Украину потратили не более 50 миллрд. $, в сравнении с Авганистаном 1 триллин. на туже Венгрии ЕС влил не меньше , но во всем по его мнению виновата Украина в том числе наверное и в нарушении Будапештского меморандума по которому мир с Украинрй так и не расплатился, подалуста пусть Гейтс и заплатит за агрессию 1 триллион он богатое куйло, но скоро его состояние похудеет в тричи вот оно и вопит .
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19.09.2022 02:14 Відповісти
да... а у билли, по сути вора, ставшего богатым, благодаря продаже души дьяволу, укравшего все идеи у своего коллеги, совсем не все в порядке с головой... пора ему умирать...
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19.09.2022 06:22 Відповісти
О, повилізали прорашкинські іксперди, зі своїми чорними ротами! Людина діло робить, і не Україну звинувачує, а виводить війну рашки, як причину проблем у світі. Але ж - хто там читає ті статті! Головне - висратися на українофобський заголовок статті, неправильно складений.
У мене питання до Юрія Бутусова - чому на шпальтах поважного видання хтось із вашої редакції пише провокативні заголовки у стилі прорашкинських медій, і хтось ці заголовки погоджує у випуск?!. Здається, в редакції не всі українці працюють.
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19.09.2022 06:25 Відповісти
І що саме, конкретно, цей благодійник зробив? Де досягнення які можна торкнутися руками?
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19.09.2022 10:35 Відповісти
покажите этому гандону братские могилы мирных людей . мариуполь . бучу . изюм . салтовку и другие наши города и села . покажите этому мудаку миллионы беженцев . может поймет
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19.09.2022 07:42 Відповісти
Ему ничего не надо показывать, он сам устраивает такие могилы, только своими вакцинами.
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19.09.2022 08:51 Відповісти
Это нужно показывать на кацапии целыми сутками и годами
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19.09.2022 08:53 Відповісти
Давно зрозуміло, що освітні і державні заклади слід переводити на Лінукс.
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19.09.2022 08:23 Відповісти
билл гейтс идёт нах
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19.09.2022 08:50 Відповісти
Кацапаьке лайно -все нах - прям девиз жизненный
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19.09.2022 08:54 Відповісти
Прочитала статтю в оригінале. Ніде і згадки нема про росію-агресора. Чому б не написати хоч раз "війна росії" замісто "війна в Україні"?! Hе висловив ніякого співчуття до страждань українців. Певно і ніякої допомоги від нього Україні ніколи не було. Ґніда!
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19.09.2022 09:59 Відповісти
У Білла гроші поки що є - тож зай і башляє. А то розвелося бажаючих покомандувати...
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19.09.2022 10:20 Відповісти
На думку цього біла світ заживе краще якщо зникне Україна мудак не розуміє що раша не зупиниться на Україні а буде брати в рабство та знищувати європу
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19.09.2022 10:25 Відповісти
Бісовий рептилоїд

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19.09.2022 12:30 Відповісти
Мав рацію Збігнєв Бжезінський:
«Новий світовий порядок буде побудований на руїнах pоZії і її коштом» • 🐖🐕 ¯\_(ツ)_/¯ •
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19.09.2022 13:17 Відповісти
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