Німеччина готова допомогти ще одній газовій компанії, що постраждала внаслідок скорочення поставок із Росії

Уряд Німеччини готовий влити капітал ще в одну газову компанію, яка зіткнулася з труднощами внаслідок скорочення поставок із Росії, – VNG AG, яка є підрозділом EnBW AG.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на інформовані джерела, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, VNG подала заявку на отримання держдопомоги минулого тижня.

За словами джерел, пакет заходів підтримки компанії може включати вливання капіталу, в результаті якого держава отримає невеликий пакет акцій VNG.

Держава планує допомагати компанії за тією ж схемою, що і Uniper SE, проте у випадку VNG свій внесок у пакет допомоги доведеться зробити і EnBW, зазначають джерела. EnBW має диверсифікований портфель активів, в який входять у тому числі й відновлювані джерела енергії, завдяки чому компанія має ресурси для допомоги газовій "дочці".

Раніше цього року уряд Німеччини оголосив про придбання 30% частки в Uniper, а 13 вересня компанія повідомила, що продовжує обговорювати з владою заходи підтримки її бізнесу, зокрема можливість збільшення частки держави до мажоритарної.

Оцінки EnBW, наведені минулого тижня, показують, що витрати VNG, пов'язані із заміщенням постачання російського газу, цього року досягли вже 1 млрд євро.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини придбає 30% частку в Uniper SE і надасть додаткову допомогу енергокомпанії, яка серйозно постраждала внаслідок скорочення постачання російського газу до Німеччини.

У червні повідомлялося, що німецькі енергетичні компанії RWE і Uniper заявили, що сплатили за російський газ у євро через російський банк "Газпромбанк".

Раніше Єврокомісія пояснила, що європейські газові компанії мають розраховуватися з "Газпромом" за газ тільки в євро чи доларах США, залежно від умов контракту. Таким чином, рахунки для оплати за газ у "Газпромбанку" мають відкриватися у валюті контракту, а отже відкриття рахунків у рублях суперечитиме санкціям проти РФ.

Наприкінці березня російський президент Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.