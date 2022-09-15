Латвія призупинить дію трьох угод із Білоруссю, у тому числі про спрощення поїздок

Сейм Латвії 15 вересня ухвалив у остаточному читанні закони, які передбачають припинення дії трьох двосторонніх угод між Латвією та Білоруссю з 10 жовтня.

Про це повідомляє агентство BNS, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, йдеться про угоду між Латвією та Білоруссю про взаємне спрощення поїздок мешканців прикордонних територій, угоду про взаємну допомогу в митних питаннях та договір про здійснення повітряного сполучення.

Голова комісії із закордонних справ Ріхард Колс зазначив, що комісія та відповідальні міністерства продовжують роботу з підготовки необхідних поправок до законів для зупинення або денонсації ще двох договорів, ратифікованих сеймом.

Раніше комісія запропонувала галузевим міністерствам оцінити загалом 42 двосторонні угоди, укладені між Латвією та Білоруссю. Депутати вирішили ініціювати розірвання, денонсацію або призупинення дії 12 договорів.

Раніше повідомлялося, що Латвія додатково перевірятиме всіх громадян Росії та Білорусі при в’їзді в країну.