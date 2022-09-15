Споживання м’яса в Україні залишилося на довоєнному рівні, – Мінагрополітики

Споживання м’яса в Україні в умовах повномасштабного російського вторгнення залишилося на співставними з довоєнними показниками рівні 52 кг м’яса на людину на рік, проте спостерігається переорієнтація попиту на дешевші його види.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

"На сьогодні фонд споживання м’яса й м’ясопродуктів цілком забезпечує потреби внутрішнього ринку й має можливості забезпечувати експортний попит. Це переважно за рахунок м’яса птиці. Споживання на душу населення забезпечується на рівні 52 кг м’яса на одну людину на рік. Цей показник співставний з минулим роком у довоєнний час", – розповіла заступниця директора департаменту аграрного розвитку, начальниця управління тваринництва та племінної справи Мінагрополітики Олена Дадус.

За її словами, зараз на ринку спостерігаються нові тенденції. Так, уперше спостерігається позитивне експортне сальдо, тобто в грошовому виразі експортовано продукції на більшу вартість, ніж імпортовано.

Змінилася тенденція і в структурі. Якщо раніше майже половина поголів’я тварин утримувалась домогосподарствами, то зараз реалізація на забій худоби та птиці у живій масі на 68% забезпечується сільськогосподарськими підприємствами.

"Наразі ми спостерігаємо, що між видами продукції є певне заміщення: більш дорогі види продукції заміщують доступніші. Половина з 2 млн тонн загального фонду споживання м’яса – це птиця, свинина становить 37% фонду споживання, яловичина – 13%", – наголосила Дадус.

Як зазначила Дадус, наразі є кілька завдань для переробної галузі – забезпечити внутрішній ринок, надати населенню України можливість споживати в достатній кількості й за доступною ціною продукцію, в тому числі і м’ясну. Переробний бізнес зацікавлений у виході на зовнішні ринки. Є попит на українську продукцію і можливості її постачати.