Естонія завершує будівництво причал для спільного з Фінляндією СПГ-терміналу

В Естонії з випередженням графіка завершують будівництво платформи для СПГ-терміналу в Палдіскі.

Про це повідомляє ERR, передає Європейська правда.

Будівництво безпосередньо причалу завершили 15 вересня, на 10 днів випередивши графік. Попереду залишається останній етап робіт – будівництво швартових буїв.

Термінал зможе приймати чотири танкери на місяць.

Раніше повідомлялося, що Латвія може побудувати власний термінал скрапленого газу до осені 2024 року.