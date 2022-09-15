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Новини Енергетика
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будівництво (2054) термінал (164) Естонія (238) скраплений газ (1040)

Естонія завершує будівництво причал для спільного з Фінляндією СПГ-терміналу

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эстония

В Естонії з випередженням графіка завершують будівництво платформи для СПГ-терміналу в Палдіскі.

Про це повідомляє ERR, передає Європейська правда.

Будівництво безпосередньо причалу завершили 15 вересня, на 10 днів випередивши графік. Попереду залишається останній етап робіт – будівництво швартових буїв.

Термінал зможе приймати чотири танкери на місяць.

Раніше повідомлялося, що Латвія може побудувати власний термінал скрапленого газу до осені 2024 року.

Автор: Галина Ялівець
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