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ЄС виділяє Україні 150 мільйонів євро на підтримку внутрішніх переселенців

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ляйен

Європейський Союз виділить 150 млн євро на підтримку внутрішньо переміщених осіб в Україні, які були змушені покинути свої домівки в результаті вторгнення Росії.

Про це на брифінгу в Києві заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Європейська правда.

"Ще однією великою темою нашої розмови була підготовка до зими в короткостроковій перспективі, і тут ми відклали 150 млн євро, щоб гарантувати прихисток для внутрішньо переміщених осіб в Україні", – сказала вона.

Раніше фон дер Ляєн оголосила про виділення Україні 100 млн євро на відновлення зруйнованих внаслідок обстрілів шкіл.

Автор: Галина Ялівець
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