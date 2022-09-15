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Близько 5 мільйонів українських біженців уже повернулися з ЄС в Україну, – глава Єврокомісії

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Із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до країн Європейського Союзу виїхали понад 8 млн українців, але більшість із них уже повернулася додому.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу, передає Європейська правда.

"Понад 8 млн українців з початку війни прибули до країн Європейського Союзу. Але є і хороші новини з обох сторін. Багато-багато українців уже повернулися. Близько 5 млн уже повернулися в Україну", – зазначила фон дер Ляєн.

"Звісно, ми хочемо дати українським друзям, які потребують допомоги, якнайбільше підтримки. Але ми також знаємо, що вони знову хочуть повернутися додому, відбудувати Україну й перетворити її на процвітаючу державу", – додала вона.

Раніше повідомлялося, що, відповідно до нових, спрощених правил, польські роботодавці повідомили про працевлаштування близько 430 тис. громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого.

Автор: Галина Ялівець
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