ООН та Туреччина ведуть переговори про експорт російського аміаку через Україну, – Гутерріш

ООН та Туреччина ведуть переговори щодо можливості експорту російського аміаку трубопроводом через Україну.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш в інтерв'ю "Анадолу", передає Інтерфакс-Україна.

"Чорноморську зернову ініціативу виявилося можливим реалізувати завдяки посередництву секретаріату ООН та Туреччини, я і президент (Туреччини, – ред.) Ердоган особисто стежимо за тим, щоб вона продовжувала працювати, і щоб згодом її продовжили. І зараз ми обговорюємо можливість експорту російського аміаку тими ж каналами, через трубопровід, який перетинає Україну", – сказав Гутерріш.

Він знову заявив про те, що зараз необхідно вирішити проблему доступу до російського продовольства та добрив.

"Ми робимо все і працюємо зі США, ЄС, іншими партнерами, щоб усе сказане про те, що санкції не поширюються на продовольство та добрива, втілювалося в реальність, ми потребуємо російських добрив у період кризи на ринку добрив", – зазначив Гутерріш. .

Раніше повідомлялося, що ООН наполягає на тому, щоб Росія та Україна домовилися про угоду щодо експорту хімікатів через Чорне море у спробі знизити світові ціни на добрива.