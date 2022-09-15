У Сенаті США представили законопроєкт про визнання Росії спонсором тероризму

Двоє американських сенаторів – демократ Річард Блюменталь і республіканець Ліндсі Ґрем – внесли на розгляд Сенату Конгресу США двопартійний законопроєкт, який пропонує визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Як пояснили на пресконференції 14 вересня автори документа, ухвалення відповідного закону є актуальним через численні вбивства цивільних жителів та іншу жорстокість російських сил, повідомляє Радіо Свобода.

Водночас про ймовірну дату голосування в Конгресі поки не відомо.

Після презентації законопроєкту сенаторами представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Вашингтон обговорює нові економічні санкції проти Росії. За його словами, Держдепартамент взаємодіє з Конгресом й обговорює обмеження, які матимуть серйозні наслідки для російської економіки та для російського уряду, але не матимуть таких непередбачених наслідків.

Як повідомлялося, раніше Сенат Конгресу США закликав Держдепартамент визнати Росію країною-спонсором тероризму. Резолюцію, що має необов’язковий характер, ухвалили на голосуванні ввечері 27 липня.

Американські ЗМІ повідомляли, що в Палаті представників Конгресу аналогічний законопроєкт просуває спікер Ненсі Пелосі, яка має значний вплив у правлячій Демократичній партії.

Однак президент США Джо Байден і голова Держдепартаменту Ентоні Блінкен висловлювалися проти такого рішення. Білий дім вважає, що визнання повністю припинить можливості співпраці з Росією у критичних галузях, зокрема може призвести до затримки експорту українського продовольства і поставити під загрозу угоди щодо перевезення товарів через Чорне море.

Визнати Росію спонсором тероризму раніше неодноразово закликав президент України Володимир Зеленський.