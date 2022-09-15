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ДБР повідомило про підозру колишньому держсекретарю МЗС

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гбр

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому державному секретарю Міністерства закордонних справ, який через службову недбалість допустив збитки держбюджету у сумі 3,2 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні ДБР.

Як повідомляється, посадовець у 2017 році уклав з підприємцем договір про організацію харчування працівників МЗС. При цьому без укладання договорів оренди безкоштовно віддав у користування підприємцю державні приміщення загальною площею 527 кв. м для здійснення господарської діяльності.

Така "послуга" коштувала державному бюджету 3,2 млн грн.

Колишньому державному секретарю МЗС повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Автор: Галина Ялівець
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